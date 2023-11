Pornô deepfake: saiba como se proteger de vídeos falsos feitos com IA

No primeiro programa de novembro, o Fantástico abordou o caso de dezenas de meninas adolescentes, a maioria com 14 anos de idade, que foram vítimas de falsos nudes. As imagens pornográficas foram criadas por colegas de uma escola particular no Rio de Janeiro, por meio de um aplicativo de IA. A seguir, saiba como identificar pornô deepfake e veja dicas para se proteger desse cibercrime.

Com o uso de Inteligência Artificial, é possível inserir rostos e vozes de famosos e anônimos em vídeos pornográficos — Foto: Reprodução/BBC

📝 Fake News: quais são as principais agências de verificação de fatos do país? Veja no Fórum do TechTudo

Como identificar um nude falso?

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, está cada vez mais difícil saber se uma imagem é real ou não. No entanto, existem algumas medidas que podem ser adotadas para identificar conteúdos pornográficos deepfake. De início, o usuário deve observar a qualidade das imagens, já que nudes fake tendem a ter uma qualidade reduzida, com possíveis pixels borrados ou distorcidos. Além disso, a pornografia falsa pode ter uma iluminação inconsistente ou estranha, além de erros como cabelos ou roupas que parecem "encaixados" a imagens de origens diferentes.

Caso suspeite que um conteúdo pornográfico seja fruto de deepfake, o usuário ainda pode utilizar a busca reversa de imagens para ver se a produção já foi publicada em outro lugar. No entanto, vale relembrar que, fake ou não, fotos pornográficas com o rosto de terceiros não devem ser compartilhadas na Internet sem consentimento.

Como evitar que usem a minha foto em pornografia deepfake?

Por se tratar de uma tecnologia nova, ainda não há formas totalmente eficazes de se proteger contra o pornô deepfake. Contudo, existem algumas recomendações que podem ajudar a minimizar o risco e proteger a privacidade do usuário. Veja algumas dicas a seguir.

1. Deixe os seus perfis privados

Uma forma eficaz de se proteger da pornografia deepfake é deixar os perfis nas redes sociais privados — para que apenas amigos autorizados possam ver as fotos e vídeos publicados. Sem acesso a esse tipo de conteúdo, golpistas terão mais dificuldade de replicar a imagem da vítima, já que encontrar registros de pessoas anônimas online pode ser mais difícil do que parece. A medida ainda ajuda a proteger dados sensíveis, como informações pessoais, endereço, telefone ou local de trabalho.

Manter perfis privados nas redes sociais é uma maneira de reforçar a segurança de seus dados online — Foto: Eduardo Manhãs/TechTudo

2. Tome cuidado com fotos e vídeos compartilhados em mensageiros

Mensagens instantâneas são uma forma rápida e fácil de se comunicar com amigos e familiares. No entanto, é importante tomar cuidado com as fotos e vídeos que são compartilhados em aplicativos como o WhatsApp e o Telegram, por exemplo. O cuidado deve ser ainda maior na hora de compartilhar nudes para evitar vazamentos e outros crimes. As imagens podem ser usadas para fins maliciosos, como chantagem, extorsão, perseguição e estupro virtual.

Criminosos podem utilizar fotos e vídeos íntimos, trocados por mensagem, para criar pornografia fake — Foto: Reprodução/Pond5

Mesmo que se tenha confiança na pessoa com quem está trocando mensagens, o material pode acabar caindo em mãos erradas. É recomendável evitar principalmente materiais que possam identificar o usuário, exibindo o rosto, tatuagens ou a casa e o carro utilizado. Caso receba uma foto ou vídeo íntimo de um desconhecido, o usuário não deve abrir o arquivo, pois pode se tratar de um vírus ou malware. Em todos os casos, a recomendação é denunciar o crime às autoridades.

3. Reforce senhas das redes sociais e serviços de armazenamento na nuvem e proteja-se contra vírus

Medidas para aumentar a segurança e a privacidade online podem ser úteis para a prevenção de crimes diversos — entre eles, os nudes falsos feitos com IA, já que os criminosos podem se aproveitar dos seus arquivos para criar montagens. É recomendável criar senhas complexas e únicas para cada conta online, utilizando, por exemplo, uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Códigos óbvios como "123456", "senha" ou data de aniversário e número de telefone devem ser evitados.

Outra alternativa eficaz é ativar a autenticação de dois fatores (2FA), uma camada adicional de segurança que requer uma segunda forma de validação para confirmar a identidade do usuário — como o envio de códigos por SMS ou aplicativos de autenticação, por exemplo. Dessa forma, torna-se mais difícil para os invasores acessarem suas contas e dispositivos, mesmo que tenham roubado a senha. É possível, ainda, recorrer a um gerenciador de senhas fortes, que pode criar códigos eficazes e armazená-los em segurança, exigindo apenas uma senha mestra.

Usar senhas fortes e ativar a autenticação de dois fatores são medidas aconselhadas para aumentar a segurança e a privacidade online — Foto: Reprodução/Getty Images

Também é importante estar atento a e-mails e mensagens suspeitas, que podem ser golpes de phishing para obter senhas. Nesses casos, o usuário não deve clicar em nenhum link nem fornecer informações de login. Para evitar softwares maldosos e proteger a privacidade, é aconselhável adotar medidas como a instalação de um antivírus confiável e a atualização frequente dos softwares, navegadores da web e sistemas operacionais utilizados. Os internautas também devem evitar downloads de arquivos ou programas de fontes não confiáveis ou clicar em pop-ups e anúncios duvidosos.

O que fazer se utilizarem imagens minhas ou de amigos em pornografia falsa?

No Brasil, a pornografia deepfake é considerada crime de difamação, com pena de reclusão e multa. O caso pode ser agravado se a vítima for menor de 18 anos ou se a publicação for feita com o objetivo de atingir a vítima em sua honra ou reputação. O artigo 216-B do Código Penal penaliza toda e qualquer pessoa que reproduz uma imagem de nudez ou prática sexual e manipula, altera ou divulga, ainda que seja fake. Além disso, o artigo 218-C criminaliza a divulgação de imagens de nudez sem consentimento, o que vale, inclusive, para a exposição em redes sociais e grupos de WhatsApp, por exemplo.

Apesar de ser um crime virtual, o pornô deepfake pode ser denunciado em qualquer delegacia. Para registrar a ocorrência, é recomendável tirar prints do conteúdo e identificar o link do perfil dos usuários que o compartilharam, sem nunca armazenar o arquivo em um dispositivo ou compartilhá-lo nas redes. Essa medida previne a disseminação dos nudes falsos e evita a contaminação de contas e aparelhos com malwares.

Além da denúncia policial, a vítima também pode buscar ajuda jurídica para solicitar a remoção da publicação e uma indenização por danos morais. Organizações como SaferNet Brasil, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio) e Centro de Estudos sobre Tecnologias e Sociedade da Universidade de São Paulo (CETS-USP) também oferecem orientações às vítimas desse crime.

Com informações de Fantástico (1, 2), Digit Bin, Lexology, e BBC

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI