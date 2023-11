Promoção na Black Friday 2023: como encontrar ofertas em tempo real

É possível acompanhar as melhores ofertas da Black Friday 2023 em tempo real pela Internet. O TechTudo reúne, em uma página ao vivo sobre o evento, inúmeras promoções de lojas como Amazon e Mercado Livre para os setores de informática, eletrônicos, celulares e jogos. O site está sendo atualizado diariamente desde o início das ofertas do esquenta Black Friday e trará os principais descontos e cupons até a Cyber Monday. Parecida com um feed de notícias, a página apresenta uma descrição breve de cada oferta, além de um link de compra com o melhor peço e de informações complementares — como os prós e contras e modelos similares.

No endereço, ainda é possível conferir dicas para economizar e listas com produtos para ficar de olho na data. No período do esquenta, a página ao vivo da Black Friday 2023 já exibiu itens como o iPhone 11 e o Samsung Galaxy A54 com descontos de até 25%. Além do tempo real no site, promoções da data também serão divulgadas nas redes sociais e no canal do TechTudo no WhatsApp. A seguir, saiba como acompanhar as melhores ofertas da Black Friday 2023 ao vivo.

Black Friday 2023: TechTudo apresenta as melhores ofertas ao vivo; saiba como acompanhar — Foto: Reprodução/TechTudo

Como funciona a página ao vivo da Black Friday 2023?

A página ao vivo da Black Friday 2023 apresenta as melhores ofertas de informática, eletrônicos, celulares e jogos em tempo real. Em cada item, é possível conferir o preço anterior e o final com desconto e, ao clicar no botão, o usuário é direcionado automaticamente para o e-commerce que oferece a oferta. Abaixo da imagem de cada produto, a página também exibe uma matéria complementar sobre o assunto, com análises de ficha técnica, comparativos, listas e mais. Para visualizar as promoções mais antigas, basta clicar em "veja mais" para continuar rolando a página.

Quais são as lojas participantes da página ao vivo da Black Friday 2023?

A página do TechTudo informa as principais ofertas do setor de tecnologia disponíveis nas lojas da Amazon e do Mercado Livre, que têm uma parceria comercial com o site. Ambos os e-commerces estão oferecendo descontos antecipados no esquenta Black Friday e apresentarão benefícios exclusivos durante todo o mês de novembro.

Melhores produtos do ano para comprar na Black Friday 2023

Além de cobrir as melhores ofertas da Black Friday 2023, o TechTudo também ajuda o leitor a encontrar os melhores produtos. O Prêmio Melhores do Ano, promovido pelo site, elege os destaques do ano na área de tecnologia. Em 2023, itens de marcas como Dell, Samsung, Apple e Asus participam da disputa, que inclui categorias como Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Casa Conectada, Jogo do Ano e Destaque Gamer do Ano.

Melhores do Ano TechTudo 2023: premiação elege os produtos que mais se destacaram do setor — Foto: Arte/TechTudo

Serão dois vencedores para cada tipo de produto, um escolhido por votação popular, que já foi encerrada, e outra definida por um júri técnico, composto pelos editores do TechTudo e outros especialistas da área. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro em uma live no clube Blue Note Rio.

Melhores ofertas da Black Friday 2023: como acompanhar ao vivo

Para acompanhar as principais ofertas da Black Friday 2023, basta entrar no site do TechTudo, descer a página até o menu "Black Friday 2023" e clicar no destaque da lateral esquerda. Também é possível acessar a página em tempo real diretamente por este link.

No site do TechTudo, procure pelo destaque Black Friday 2023 e clique no link Esquenta Black Friday para ver as ofertas ao vivo — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Ao entrar no site, o usuário encontra, logo no topo, um resumo com as principais novidades das lojas. Em seguida, basta ir rolando o feed para conferir as últimas atualizações, apresentadas em ordem cronológica da mais recente para a mais antiga.

No topo da página ao vivo da Black Friday é exibido um resumo com as principais novidades — Foto: Reprodução/TechTudo

Além da página ao vivo, as melhores ofertas também estão sendo divulgadas no canal do TechTudo no WhatsApp e nas redes sociais do site. Basta entrar entrar na comunidade ou seguir os perfis do Twitter e do Instagram e ativar as notificações para se manter alerta sobre as novidades.

