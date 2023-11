PS5 fica R$ 800 mais barato na loja oficial, mas pode custar ainda menos

O PlayStation 5 ( PS5 ) está R$ 800 mais barato durante a Black Friday. Isso porque a Sony anunciou uma redução no preço oficial praticado no Brasil: a versão com leitor de discos saiu de R$ 4.499 para R$ 3.699, um dos menores preços já praticados pela Sony desde que o aparelho foi lançado, em 2020. Há ainda a opção de comprar o console com o jogo God of War: Ragnarok , que sai pelo mesmo valor. Vale lembrar que, em uma busca rápida no e-commerce nacional, já é possível encontrar valores ainda menores. Na Amazon, por exemplo, os preços partem de R$ 3.440 para a versão padrão, sem jogo.

A promoção faz parte da campanha Black Friday do PlayStation, aproveitando o famoso feriado de descontos que ficou popular nos EUA e no mundo todo. Outras edições do console, acompanhadas de jogos como Marvel's Spider-Man 2 e EA Sports FC 24, também receberam preços mais baixos neste período limitado: o valor sugerido, que era de R$ 4.799, baixou para R$ 3.999.

PS5 fica mais barato para a Black Friday — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

Veja os preços oficiais de cada edição do PS5, de acordo com a promoção atual da Sony para a Black Friday 2023:

Console PS5 com leitor de disco, controle DualSense e jogo Marvel’s Spider-Man 2 – De: R$ 4.799,90 | Por R$ 3.999,90

Console PS5 com leitor de disco, controle DualSense e jogo EA Sports FC 24 – De: R$ 4.799,90 | Por R$ 3.999,90

Console PS5 com leitor de disco, controle DualSense e jogo God of War Ragnarok – De: R$ 4.499,90 | Por R$ 3.699,90

Console PS5 com leitor de disco, controle DualSense e sem jogo – De: R$ 4.499,90 | Por R$ 3.699,90

Estes são os valores sugeridos pela PlayStation Brasil e podem variar de acordo com o local onde o usuário decidir comprar. No site da marca, as lojas indicadas são Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Kabum, Magalu, Mercado Livre, Ponto, Carrefour, Submarino, Vivo Shopping, Web Fones e Shopee. Dependendo da loja, o preço pode cair ainda mais de acordo com a forma de pagamento – em alguns casos, no Pix e à vista, também fica mais barato.

Promoção da PlayStation Plus

Além do console, quem optar por renovar ou assinar a PlayStation Plus no mesmo período vai contar ainda com outro desconto: até 30% de economia para assinar por 12 meses qualquer um dos planos, como PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe e PlayStation Plus Essencial. Cada plano dá benefícios como download de jogos sem custo adicional, acesso ao multiplayer online e catálogo de testes de lançamentos.