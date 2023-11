PS5 'Slim': imagens vazadas confirmam leitor que só funciona com Internet

O PS5 "Slim" teve novas imagens vazadas que mostram um pouco mais do visual do console e confirmam a exigência de conexão com a Internet no primeiro uso para parear o leitor de discos Blu-ray. Algo que surpreendeu é que a requisição não é exigida apenas pela edição digital, mas também pelo modelo padrão que acompanha o leitor de disco.

Vale lembrar que o novo PlayStation 5 (PS5) não traz Slim no nome de forma oficial, apesar de ser uma versão menor. O modelo chegará em 10 de novembro nos Estados Unidos e será enviado para o resto do mundo nos próximos meses, substituindo o console atual quando os estoques acabarem.

Fotos vazadas na internet do novo PS5 "Slim" mostram comparação de tamanho com o PlayStation 5 atual — Foto: Reprodução/phantompainss

As imagens do "PS5 Slim" e do processo de pareamento do leitor de disco foram postadas por um usuário de apelido "phantompainss" na rede social X (antigo Twitter). Porém, as fotos foram apagadas logo depois, talvez para evitar medidas legais da fabricante Sony. Além dele, um outro usuário chamado "HazzadorGamin" mostrou uma suposta mensagem de erro que o console exibe quando tenta ler um disco sem ter validado o leitor. Um terceiro jogador de apelido "NintendoRe89683" também afirmou que mesmo o modelo padrão que já acompanha o leitor precisa realizar o processo de pareamento pela Internet.

O novo PlayStation 5, vulgo PS5 Slim, deverá exigir uma conexão com internet para validar seu leitor de disco, em ambos os modelos — Foto: Reprodução/HazzadorGamin

O leitor de disco destacável é uma das maiores novidades do PS5 "Slim", já que agora é possível comprar a ferramenta separadamente e fazer um upgrade na versão digital do console - mais barata e limitada a jogos digitais. No entanto, usuários avistaram um alerta em uma caixa do console que falava sobre a exigência de conexão à internet no primeiro uso. Há ainda dúvidas se o leitor poderá ser mudado de console após o pareamento, como em caso de empréstimos ou revenda.

Alguns jogadores e organizações dedicados à preservação dos videogames levantaram preocupações sobre a exigência de conexão com a Internet, pois no futuro os servidores que fazem essa validação podem não estar mais disponíveis, inutilizando os dispositivos. Tanto o PlayStation 5 (PS5) quanto o Xbox Series X da Microsoft utilizam leitores de discos pareados com a placa mãe do videogame, impedindo modificações ou que eles sejam usados em outro console. Atualmente, o Xbox Series X também requer uma conexão única de Internet na primeira vez que é usado.

As imagens postadas e depois apagadas pelo usuário "phantompainss" mostram o novo visual do PlayStation 5 "Slim" em vários ângulos, além de comparar com o modelo do PS5 atual. Segundo a fabricante Sony, o PS5 Slim tem um volume 30% menor, é mais leve e acompanha armazenamento de 1 TB SSD, enquanto os modelos atuais contam com 825 GB. Suas dimensões são de 358 x 96 x 216 mm e 3,2 kg no modelo padrão e 358 x 80 x 216 mm e 2,6 kg na edição digital.

