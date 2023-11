Qual é a melhor fritadeira elétrica para comprar em 2023?

Como funciona uma air fryer?

As air fryers, também conhecidas como fritadeiras elétricas ou fritadeiras sem óleo trabalham como um forno fechado de forma quase hermética e de alta potência. Elas são equipadas com uma resistência para aquecimento e uma ventoinha, que vai fazer o ar quente circular em alta velocidade de forma a cozinhar os alimentos mais rapidamente do que um forno convencional. Em muitos preparos, o resultado é semelhante a fritar.

A maioria dos modelos tem bandeja com alça e cesto com furinhos, mas o consumidor encontra opções de capacidade maior, com portinha e prateleiras deslizantes, parecidas com um forno portátil.

Como não utilizam óleo, as air fryers são elogiadas por quem procura uma alimentação mais saudável. Ao mesmo tempo, alguns preparos ficam mais gostosos com uma pincelada de azeite, o que vai deixar os alimentos ainda mais dourados e crocantes.

Os comandos são simples, com timer e regulagem de temperatura. Algumas fritadeiras elétricas têm painel digital e oferecem operação automática para batata frita, salgadinhos congelados, bolo de caneca, etc.

Veja a seguir as fritadeiras elétricas que a Americanas escolheu e, na sequência, seis receitas para você colocar seu novo equipamento para funcionar.

A fritadeira elétrica AF-34 é um modelo compacto, para ocupar menos espaço na bancada da cozinha. Tem 3,2 litros de capacidade, o ideal para preparos para casais e famílias pequenas. Seu cesto em antiaderente Duraflon evita que os alimentos grudem. Ela tem 1.270 W de potência e pode ser encontrada em 110v ou 220v.

Aparelho de 3,8 litros de capacidade e 1.500 W de potência, indicada para preparar porções e receitas maiores, para uma família com filhos, por exemplo. Modelo sem cesto, com grelha removível, com revestimento antiaderente.

Air Fryer Philips Walita com 4,1 litros de capacidade, conta com a tecnologia Rapid Air, que promete fritar, assar, grelhar, tostar e reaquecer alimentos, deixando os preparos crocantes por fora e macios por dentro. Tem 1.400 W de potência.

Air fryer grande da Oster, com 4,6 litros de capacidade, perfeita para famílias mais numerosas ou para quem cozinha para os amigos nos finais de semana. Possui revestimento interno antiaderente e grelha removível, o que permite maior circulação do ar quente, segundo a marca.

Bolinho de linguiça na air fryer

Ingredientes:

500g de linguiça toscana fresca

1 xícara de pão amanhecido

1 ovo

½ cebola

2 dentes de alho

salsinha e cebolinha

Preparo:

Retire o recheio das linguiças, descartando a pele.

Processe a linguiça com todos os ingredientes até ficar homogêneo ou misture no liquidificador em velocidade baixa.

Com uma colher de sopa, separe porções e faça bolinhas.

Coloque as bolinhas na airfryer pré-aquecida a 200ºC por nove minutos ou até ficarem douradas.

Lasanha fácil na fritadeira elétrica

Ingredientes:

Massa pronta de lasanha

Molho de tomate

Presunto e queijo, carne moída à bolonhesa ou outro recheio a gosto

Preparo:

Para massa seca de lasanha, hidrate as folhas para cozinhar mais rápido. Em uma panela grande com água fervendo e uma pitada generosa de sal, coloque duas ou três folhas por vez.

Mexa com uma pinça com cuidado para não quebrar. Siga o tempo de cozimento indicado na embalagem ou retire quando as folhas estiverem al dente.

Deixe escorrer em um pano de prato limpo, com cuidado para não grudarem.

Separe a forma fechada incluída na sua airfryer ou um refratário que caiba dentro do cesto

Corte as folhas da massa no tamanho da forma.

Monte a lasanha com camadas de massa, molho e recheio, repetindo até acabarem os ingredientes.

Coloque a forma dentro do cesto da airfryer pré-aquecida e programe para 10 minutos a 160ºC.

Experimente para ver se a massa está macia e, se preciso, coloque mais 5 minutos.

Bolinho de arroz na air fryer

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz cozido

½ xícara de chá farinha de trigo, farinha de arroz ou amido de milho

2 ovos

½ xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas

Sal, pimenta e outros temperos a gosto

1 xícara de linguiça calabresa defumada ou presunto picado

1 xícara de muçarela picada ou parmesão ralado

Preparo:

Misture todos os ingredientes em uma tigela para obter uma massa homogênea. Se preferir, use um processador ou liquidificador em velocidade baixa.

Com as mãos besuntadas de azeite, separe porções com uma colher de sopa e modele os bolinhos.

Com a airfryer pré-aquecida a 200ºC, coloque metade dos bolinhos na cesta e programe para 15 minutos. Agite a cesta na metade do tempo para que eles fiquem crocantes por igual.

Repita com a outra metade dos bolinhos de arroz.

Empadinhas de liquidificador na fritadeira elétrica

Ingredientes:

½ xícara de leite

½ xícara de óleo

¾ de xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

1 xícara de salsichas ou palmito ou presunto cortado ou frango desfiado

½ xícara de azeitonas pretas em fatias

Queijo ralado para polvilhar

Forminhas para empadas médias de silicone ou de alumínio, untadas com óleo ou azeite

Preparo:

Bata os ingredientes da massa no liquidificador até ficar bem homogênea.

Encha 1/3 de cada forminha de silicone ou alumínio com a massa. Recheie com 2 ou 3 pedaços de salsicha ou palmito e com pedaços de azeitona. Cubra com mais uma porção da massa. Polvilhe com queijo ralado.

Preaqueça a fritadeira elétrica por 5 minutos e programe a temperatura para 200 graus.

Coloque as forminhas na cesta da fritadeira e programe o timer para 10 minutos. Na metade do tempo, verifique se as empadinhas já estão com a superfície dourada e bem assadas por dentro. Se necessário, ajuste o tempo de preparo.

Costelinha de porco com mostarda e mel na air fryer

Ingredientes:

1/2 kg de costelinha de porco

1/2 xícara de mostarda amarela

1/2 xícara de chá de mel

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de alho espremido ou triturado

1 colher de sopa de alecrim fresco ou seco

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Prepare uma marinada com suco do limão, alho, alecrim, azeite, pimenta-do-reino e sal. Misture tudo, coloque em um saco plástico e reserve.

Misture a mostarda com o mel e reserve também.

Corte a costela de porco em pedaços, entre um osso e outro. Coloque os pedaços de costela dentro do saquinho plástico com a marinada e feche bem, retirando o máximo de ar. - Deixe marinando por, no mínimo, meia hora, na geladeira.

Preaqueça a fritadeira elétrica por 5 minutos em 200 graus.

Retire as costelas do saquinho e coloque no cesto. Pincele com a mistura de mostarda e mel. Programe o timer da fritadeira para 20 minutos.

Ao tocar, agite a cesta e pincele mais mistura de mostarda e mel. Programe para mais 15 minutos ou até as costelinhas chegarem no ponto desejado.

Rabanada na fritadeira elétrica

Ingredientes:

3 pães francês do dia anterior (mais duros)

1 xícara de leite integral

1/2 lata de leite condensado ou 3 colheres (de sopa) de açúcar

2 ovos

Açúcar para decorar

Canela em pó para decorar

Preparo:

Corte os pães em fatias grossas, de aproximadamente 2 cm.

Em um recipiente, misture bem os ovos, adicione o leite e o leite condensado e misture.

Mergulhe as fatias de pão nessa mistura, escorra o excesso, e coloque na cesta da fritadeira elétrica.

Ligue a 200 graus e deixe por 7 minutos, vire as rabanadas e deixe por mais 7 minutos. Se não ficarem douradinhas, deixe mais tempo.

Em um prato, misture o açúcar com um pouco de canela. Assim que tirar as rabanadas da air fryer, passe na mistura e pode servir.