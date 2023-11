Ragnarok Landverse: veja gameplay e requisitos da nova versão do clássico

As únicas coisas que adicionam elementos ao enredo de Ragnarok Landverse são os Eventos In-Game, como são chamadas pequenas atualizações pontuais e sazonais, que trazem missões extras, mais premiações e incrementos para quem quer continuar jogando. No momento do lançamento, eventos como Companion Re-Union, Top-Up Milestone, Grand Prix Mining e Midnight Meow Scroll estão em andamento e duram cerca de 20 a 30 dias, cada.

Quem jogou os Ragnarok clássicos vai se acostumar com o esquema de controles, via mouse e teclado, de Ragnarok Landverse. O game tem diferenças quando envolve as questões de monetização. Há caixas a serem abertas pelos personagens, com um limite de 30 por dia, de acordo com a performance do jogador. Cada caixa pode render recompensas colecionáveis, que são trocadas por moedas digitais – dependendo da escolha do jogador.