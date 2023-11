Rebel Moon: Netflix lança novo trailer do épico de Zack Snyder

A Netflix divulgou na tarde de hoje (12) o novo trailer de Rebel Moon, duologia épica de ficção científica dirigida por Zack Snyder (300). A primeira parte, intitulada A Menina do Fogo, tem data de lnaçamento marcada para o dia 22 de dezembro. O trailer foi a atração do último dia de Geeked Week 2023, evento exclusivo do streaming vermelho voltado a estreias de seus filmes e séries com apelo pop.

No enredo, uma aldeã chamada Kora (Sofia Boutella), que vive em uma lua distante no universo, precisa lutar contra a tirania do regente Balisarius (Fra Fee), explorador de nações galácticas. Para se ver livre da opressão, Kora viaja pela galáxia para encontrar guerreiros dispostos a enfrentar Balisarius. Em sua jornada, a protagonista se alia com insurgentes, excluídos, camponeses e vítimas da guerra que estão em busca de redenção e liberdade.

Zack Snyder durante as filmagens de Rebel Moon — Foto: Divulgação/Netflix

Estão no elenco principal de Rebel Moon Sofia Boutella (Kingsman: Serviço Secreto), Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Fra Fee (Gavião Arqueiro), Cleopatra Coleman (Piscina Infinita), Jena Malone (franquia Jogos Vorazes), Bae Doona (O Hospedeiro), além da narração de Anthony Hopkins (Meu Pai).

Rebel Moon é o segundo trabalho de Snyder para a Netflix. Anteriormente, o diretor já havia dirigido Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021), um longa de ação e terror com zumbis estrelado por Dave Bautista (Duna). Antes de realizar o longa pela Netflix, Snyder havia elaborado Rebel Moon para ser uma obra derivada de Star Wars. O cineasta chegou a levar o projeto inicial para a Lucasfilm, produtora de George Lucas (criador da franquia), mas decidiu lançar por conta própria.

A segunda e última parte de Rebel Moon, intitulada A Marcadora de Cicatrizes, está prevista para o dia 19 de abril de 2024. Além do lançamento dos dois filmes, Snyder anunciou também que os dois longas terão versões do diretor, com uma hora a mais de conteúdo. De acordo com o cineasta, em entrevista para o site de notícias da Netflix, o corte estendido será uma forma de aprofundar a história, pois o que será lançado previamente no streaming são versões com duração padrão de cinema.

Confira o novo trailer de Rebel Moon

Com informações de Hollywood Reporter, IMDb, Netflix, Screenrant

