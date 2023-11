Rebelde no Globoplay: novela mexicana ganha data de estreia; veja qual

A nova mexicana Rebelde vai ter suas temporadas disponibilizadas no streaming Globoplay. Fãs da banda RBD foram surpreendidos na última quarta-feira (8) com o anúncio, feito pela página da plataforma via X (antigo Twitter). A novela chegará no catálogo em 16 de novembro, mesma data onde é comemorado o Dia Mundial do RBD. Os 215 episódios do folhetim serão distribuídos semanalmente. Toda quinta-feira, a plataforma disponibilizará 20 episódios com cópias dubladas e na versão original com legenda. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.