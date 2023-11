Recurso do Google corrige erros de digitação e protege de golpes; entenda

O Google agora disponibiliza um corretor automático no navegador Chrome para evitar falhas de digitação e, assim, possíveis golpes virtuais. Erros de ortografia ao buscar um site na Internet são comuns, mas podem levar o usuário a resultados diferentes do esperado, como páginas fraudulentas com phishing ou outros golpes diversos, que se aproveitam de links semelhantes — como, por exemplo, o "site youtuube.com" ao tentar acessar o "youtube.com". Para prevenir o problema, o recurso do navegador vai usar sugestões de preenchimento automático, com base em palavras-chave, para prever o site que os internautas estão tentando pesquisar, facilitando a busca pelo conteúdo desejado.