Resident Evil, Mortal Kombat e outros jogos até 80% mais baratos nesta semana

A PS Store traz uma nova seleção de jogos imperdíveis em oferta nos consoles PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) nesta semana. Os usuários podem aproveitar descontos em títulos selecionados do catálogo até 29 de novembro, com destaque para Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil Village e Yakuza: Like a Dragon , que introduz a fórmula de RPG de turnos e o protagonista Ichiban Kasuga à franquia da Sega. Pela primeira vez, o Xbox não traz ofertas interessantes nesta semana, enquanto a Nintendo oferece descontos em Mortal Kombat 11 , Digimon Survive e no jogo brasileiro Bem Feito, que foi lançado recentemente.

A plataforma Steam é referência em jogos do PC e também oferece preços convidativos. Os descontos são aplicados em opções chamativas como Age of Empires 4, Remnant 2 e Deathloop, que está com o seu menor preço histórico. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Yakuza: Like a Dragon é um divertido JRPG que muda tudo que era conhecido na franquia Yakuza — Foto: Divulgação/Sega

PlayStation

Os usuários de PlayStation podem economizar em uma excelente curadoria de jogos independentes por tempo limitado. Entre os destaques, estão jogos como Undertale, Spiritfarer: Edição Farewell, Cult of the Lamb e Overcooked! All You Can Eat. Confira esses e outros jogos mais baratos nos consoles PlayStation:

Assassin's Creed Valhalla segue a linhagem de RPG da franquia da Ubisoft — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Assassion’s Creed Valhalla - R$ 69,97;

Resident Evil Village - R$ 73,80;

Expansão de Winters - R$ 47,45;

Yakuza: Like a Dragon - R$ 73,78;

Undertale - R$ 49,91;

Spiritfarer: Edição Farewell - R$ 31,22;

Cult of the Lamb - R$ 95,94;

Overcooked! All Youy Can Eat - R$ 79,80;

Humanity - R$ 105,53;

Far Cry 6 - R$ 69,97.

Nintendo

A loja do Nintendo Switch oferece prços mais baratos em jogos multiplataforma em oferta. Blasphemous 2 é um dos destaques com 33% de desconto. Klonoa: Phantasy Reverie Series e Risk of Rain Returns também estão mais baratos. Vale lembrar que, quando se trata de exclusivos, costuma ser mais fácil de economizar em mídias físicas. Veja os destaques da loja da Nintendo:

Mortal Kombat 11 também foi um grande sucesso e diverte os fãs da franquia sangrenta de luta — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Mortal Kombat 11 - R$ 39,99;

Digimon Survive - R$ 119,96;

Bem Feito - R$ 29,99;

Blasphemous 2 - R$ 107,13;

Klonoa: Phantasy Reverie Series - R$ 74,97;

Risk of Rain Returns - R$ 39,94;

Doki Doki Literature Club Plus - R$ 57,33;

Moving Out - R$ 28,47;

The House of the Dead: Remake - R$ 29,75;

Inside - R$ 9,99.

Steam

A próxima grande temporada de ofertas da plataforma Steam acontece apenas em 21 de novembro, mas já é possível economizar em títulos populares para PC. Entre eles, vale mencionar Arma 3, Dying Light: Enhanced Edition e Sekiro: Shadows Die Twice. Vejas as melhores promoções em jogos para PC:

Deathloop coloca o jogador na pele de Colt, um assassino preso na ilha de Blackreef por um loop temporal que condena a personagem a reviver o mesmo dia eternamente — Foto: Divulgação/Xbox

Age of Empires IV - R$ 49,99;

Remnant 2 - R$ 139,99;

Deathloop - R$ 49,99;

Arma 3 - R$ 19,99;

Dying Light Enhanced Edition - R$ 22,49;

Sekiro: Shadows Die Twice - R$ 137,00;

Tiny Tina’s Wonderlands - R$ 74,97;

BioShock: The Collection - R$ 23,80;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - R$ 23,09.

