RTX 4070 e 4080 Super podem chegar na CES 2024

Antes da CES 2024, algumas especulações sobre os novos chips gráficos já ganharam as redes. A Nvidia RTX 4080 Super, por exemplo, pode ter 20 GB de memória VRAM, de acordo com o site The Verge. Especula-se também que ambas as placas de vídeo devem apresentar um barramento de memória mais alto do que as suas respectivas antecessoras.