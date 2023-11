Samsung lança produtos de cozinha inteligente no Brasil; veja preços

A Samsung anunciou o lançamento no Brasil de um conjunto de novos produtos para a sua linha de eletrônicos inteligentes , desta vez focada em cozinha. Foram lançados um cooktop, dois fornos elétricos e uma coifa que poderá ser encontrada em dois tamanhos e acabamentos diferentes. Apresentados nesta segunda-feira (13), todos os modelos possuem Wi-Fi , integração com o app SmartThings e já estão disponíveis para compra na loja online da marca por preços que variam entre R$ 7.999 e R$ 9.999.

Inaugurando a linha para a “cozinha inteligente” da Samsung, o cooktop traz cinco queimadores, sendo um centralizado com dupla chama, conexão wireless e luzes de LED em cada um dos acendedores, para indicar quando eles estão ligados. Além disso, por meio do aplicativo oficial, é possível monitorar quando alguma boca está acesa e até aumentar ou diminuir a chama.

Samsung lança produtos de cozinha inteligente no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung

De acordo com a divulgação oficial, o cooktop inteligente também tem a função "Simmer", que permite ao usuário controlar a chama com "mais precisão", do máximo, até a chama mínima possível, para cozimentos em banho maria, por exemplo. O produto ainda possui proteções para distribuir melhor o fogo nos queimadores, de forma mais uniforme, e evitar possíveis acidentes.

Cooktop inteligente da Samsung tem chama controlada com precisão — Foto: Divulgação/Samsung

O forno elétrico de embutir poderá ser encontrado com uma ou duas portas, sendo que ambos possuem função Air Fry e conexão Wi-Fi, para também serem controlados à distância pelo aplicativo da Samsung. Neste caso, o usuário poderá pré-definir pelo celular o tempo e o modo de assar o alimento, entre 20 opções disponíveis.

O produto tem ainda a função “Dual Cook”, que promete controlar a temperatura de forma diferente entre a prateleira de cima e a de baixo. Segundo a empresa, o forno seria capaz de controlar com precisão o calor dentro da cavidade, como forma de evitar que o alimento queime.

Forno elétrico da Samsung tem temperatura diferente em cada prateleira — Foto: Divulgação/Samsung

Adicionalmente, o forno elétrico com duas portas tem recursos extras no app SmartThings que pode monitorar o cozimento da refeição em todas as etapas, por meio do sensor de temperatura integrado, e tem a função “Soft Close”, que permite fechar a tampa de forma mais suave, sem impacto.

Por fim, a coifa inteligente está disponível em uma versão com 75 cm de tamanho, em acabamento Inox, e em duas versões com 90 cm, sendo uma também em Inox padrão e outra em Black Inox, para quem tem o fogão e os aparelhos de cozinha em tom mais escuro. A Samsung garante que o eletrônico emite um baixo nível de ruído e tem um sistema de ventilação que tende a refrescar o ar ao mesmo tempo que limpa o ambiente na hora do cozimento.

Coifa pode ser acionada por app, por voz ou por programação fixa — Foto: Divulgação/Samsung

Na parte smart, a coifa também pode ser controlada pelo app SmartThings, podendo ligar e desligar o aparelho de qualquer lugar que tenha uma conexão Wi-Fi, ajustar o tipo de exaustão e, ainda, trabalhar em conjunto com os demais aparelhos da casa inteligente para criar uma rotina única. Por exemplo, o usuário poderá configurar o dispositivo para ligar a exaustão no mesmo horário que o cooktop começar a esquentar uma panela.

O usuário também poderá utilizar o app oficial da Samsung para monitorar o consumo de energia da coifa e operá-la com comandos de voz, compatível com Alexa da Amazon, Google Assistente e Samsung Bixby. A pessoa pode dar comandos simples como ligar e desligar, ajustar a velocidade e acionar a iluminação LED do produto.

Todos os preços sugeridos divulgados pela Samsung

Cooktop Samsung Black Inox 5 Queimadores com Wi-Fi e Dupla Chama: R$ 9.999

Cooktop Samsung Inox 5 Queimadores com Wi-Fi e Dupla Chama: R$ 9.999

Forno elétrico com Função Air Fry e Wi-Fi Samsung 76L: R$ 7.999

Forno elétrico de Porta Dupla com Função Air Fry e Wi-Fi Samsung 76L: R$ 9.999

Coifa Samsung Inox com Wi-Fi e Power Ventilation de 75cm: R$ 7.999

Coifa Samsung Inox com Wi-Fi e Power Ventilation de 90cm: R$ 8.999

Coifa Samsung Black Inox com Wi-Fi e Power Ventilation de 90cm: R$ 8.999

