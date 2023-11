Steam Deck OLED chega ainda em 2023 e Valve confirma próximo console

A Valve anunciou o novo Steam Deck OLED, versão melhorada do console portátil, que funciona como uma espécie de PC gamer com sistema exclusivo do Steam. A novidade tem diversos upgrades técnicos e estruturais, além da tela com tecnologia OLED, capaz de exibir imagens mais bem definidas e com cores mais vivas que a edição original, que continha tela LCD. O Steam Deck OLED chega na próxima quinta-feira (16) no mercado dos Estados Unidos, com preços a partir de US$ 549, cerca de R$ 2,7 mil na cotação atual. Além disso, a empresa também revelou que já trabalha no lançamento do Steam Deck 2, mas que este só vai chegar ao mercado daqui a 2 ou 3 anos.