Super Mario Bros. Wonder supera clássicos e tem melhor estreia da franquia

Super Mario Bros. Wonder foi lançado em 20 de outubro exclusivamente para Nintendo Switch e já é considerado um grande sucesso no mundo dos games. No mais recente relatório financeiro da companhia, publicado nesta quarta-feira (8), o presidente Shuntaro Furukawa afirma que o jogo teve a melhor estreia da história da franquia, com 4,3 milhões de unidades vendidas no mundo todo nas primeiras duas semanas. Vale notar que essa informação considera apenas os jogos lançados a partir do Nintendo DS (2004) e Nintendo Wii (2006) — quando os dados de vendas de software começaram a ser coletados.

Super Mario Bros. Wonder bate recorde e é o jogo da franquia que mais vendeu rapidamente, segundo a Nintendo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

👉 Quais os melhores exclusivos do Nintendo Switch? Opine no Fórum do TechTudo

De acordo com a empresa, os jogos do Super Mario tendem a vender constantemente com o tempo. Por isso, a projeção é de que o desempenho seja ainda mais expressivo nas festas de fim de ano e no decorrer de 2024. A Nintendo também observa que a empolgação em torno de Super Mario Bros. O Filme, que estreou em abril deste ano, teria ajudado no grande volume de vendas do novo jogo da série.

Em Super Mario Bros. Wonder, os jogadores controlam o personagem homônimo e seus amigos em uma jornada no Reino da Flor. O jogo foi muito aclamado pelos fãs e pela mídia especializada, garantindo uma nota 92 no Metacritic. O review do TechTudo destaca como o lançamento “resgata a fórmula clássica dos jogos do mascote da Nintendo, mas com um nível de carinho e inventividade sem precedentes na franquia.”

Vale lembrar que outros jogos ambientados no universo de Super Mario também estão em desenvolvimento, com destaque para o remake de Super Mario RPG e Princess Peach Showtime, que chega localizado em português do Brasil. A Nintendo também espera que esses títulos sejam beneficiados pelo impulso positivo do filme.

Detalhes de vendas do Nintendo Switch

O relatório financeiro também trouxe outras informações importantes, incluindo o número atualizado de vendas do Nintendo Switch. Para começar, o console híbrido bateu a marca de 132 milhões de unidades no mundo inteiro e segue como o terceiro videogame mais vendido da história, segundo uma apuração do VGChartz — atrás apenas do Nintendo DS e PlayStation 2 (PS2), com 154 e 158 milhões, respectivamente.

Um dos principais lançamentos do ano e potenciais concorrentes ao prêmio de Jogo do Ano, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também apresentou um desempenho muito positivo desde o seu lançamento em maio deste ano. De acordo com o relatório financeiro da Nintendo, a nova jornada de Link bateu a marca de 19,50 milhões de cópias comercializadas em aproximadamente seis meses. A empresa até mesmo anunciou que está trabalhando em um filme live-action baseado na série em parceria com a Sony.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também é sucesso de vendas no Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Nintendo

Por fim, na contramão dos rumores de um potencial sucessor, o presidente Shuntaro Furukawa declarou que a Nintendo seguirá lançando jogos para Nintendo Switch sem se amarrar ao conceito tradicional de ciclo de vida de uma plataforma, tendo em vista que o console híbrido já está entrando no seu oitavo ano de mercado.

O presidente também negou os rumores de que a empresa teria apresentado o sucessor do videogame a desenvolvedores. Há, ainda, relatos de que parceiros selecionados já estariam com kits de desenvolvimento em mãos em antecipação a um suposto lançamento já na segunda metade de 2024, segundo fontes do site VGC.