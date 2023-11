Super Mario RPG e Persona 5 Tactica são os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada do aguardado remake do clássico game de RPG do Super Nintendo com Mario e o novo jogo de estratégia da série Persona. Os games foram acompanhados ainda pela versão para Nintendo Switch de Hogwarts Legacy , o novo capítulo da série de zumbis The Walking Dead: Destinies, o novo título de luta do anime Naruto e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

Super Mario RPG e Persona 5 Tactica são destaques nos lançamentos da semana; confira outros games — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

👉 Qual a melhor franquia de RPG de todos os tempos? Comente no Fórum TechTudo

Super Mario RPG - 17 de novembro - SW

Super Mario RPG é uma versão atualizada do clássico game da era do Super Nintendo, desenvolvido em parceria entre a Square Enix (Final Fantasy XVI) e a Nintendo. O jogo traz uma aventura épica do encanador bigodudo, na qual seus confrontos tradicionais com o vilão Bowser para resgatar a princesa Peach são interrompidos por uma nova ameaça, um terrível ser chamado Smithy.

Ao lado de novos aliados como Mallow e Geno, Mario percorrerá vários mundos e lutará contra inimigos em batalhas tradicionais de turno agora com novos visuais 3D e trilha sonora refeita. Super Mario RPG está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ganha remake para o Nintendo Switch com belos gráficos — Foto: Reprodução/Nintendo

Persona 5 Tactica - 17 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Persona 5 Tactica é uma história inédita dos ladrões de corações "Phantom Thieves of Hearts", na qual Joker e seus amigos vão misteriosamente parar em outro mundo - parecido com um "Palácio" como os do game original. Neste spin-off, os usuários precisam confrontar um grupo militar chamado Legionários, contando com a ajuda da revolucionária Erina e seus aliados.

O game segue uma jogabilidade de estratégia em turnos, na qual é possível mover seus personagens e usar ataques especiais com suas Personas, enquanto buscam proteção atrás de objetos do cenário. Quando três personagens formam um triângulo com suas posições, eles podem ainda ativar um golpe especial chamado "Triple Threat", que atinge todos os inimigos dentro da área.

Persona 5 Tactica está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), por preços a partir de R$ 299. O jogo também está incluso no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Persona 5 Tactica traz os Phantom Thieves of Hearts de volta em uma nova aventura de estratégia — Foto: Reprodução/Steam

Hogwarts Legacy - 14 de novembro - SW

Hogwarts Legacy chega agora ao Nintendo Switch, com uma versão que pode ser jogada de maneira portátil no console híbrido da Nintendo. No game, usuários criam seu próprio personagem para frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, em uma história que se passa muitos anos antes dos eventos da saga de livros e filmes de Harry Potter.

No papel deste bruxo, é necessário descobrir os mistérios por trás de um tipo de magia que se pensava estar extinto, além de frequentar aulas para aprender feitiços, criar poções e mais. Hogwarts Legacy está disponível para Nintendo Switch por R$ 299,90.

Hogwarts Legacy traz o mundo de magia do universo de Harry Potter agora também para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Walking Dead: Destinies - 17 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em The Walking Dead: Destinies, jogadores podem acompanhar a história do protagonista Rick Grimes e outros personagens da franquia em meio a um apocalipse zumbi. Com uma jogabilidade de ação em terceira pessoa, usuários poderão enfrentar mortos-vivos com diversos tipos de armas e usar furtividade para evitar atrair atenção de grupos. Durante a aventura, será possível realizar escolhas em momentos chave que podem mudar completamente a história conhecida da série, com consequências inesperadas de acordo com as ações dos jogadores.

The Walking Dead: Destinies permite que jogadores revivam e alterem momentos essenciais da série de TV com zumbis — Foto: Reprodução/Steam

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections - 17 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections traz mais de 130 ninjas com diversos golpes especiais jutsu cada um, com um elenco que se estende pelas diferentes gerações do anime. O jogo inclui duas campanhas, uma focada nos confrontos dos rivais Naruto e Sasuke, além de uma nova história original de Boruto, que se envolve em uma grande batalha após conhecer uma misteriosa garota em um jogo online. O game está disponível para PS5, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) por preços a partir de R$ 229,90.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections é um novo game de luta com campanha que foca na rivalidade de Naruto e Sasuke — Foto: Reprodução/Steam

Flashback 2 - 16 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em Flashback 2, jogadores mais uma vez acompanham a história do agente Conrad B. Hart, que precisa lutar contra uma invasão alienígena de seres metamorfos chamados Morphs, liderados pelo general Lazarus. O game mantém parte de sua jogabilidade de plataforma do original com visão lateral, enquanto ganha também maior foco em ação com a arma A.I.S.H.A., equipada com inteligência artificial. Além disso, o título conta com mais profundidade de exploração graças aos ambientes 3D.

Vale comentar que seu antecessor foi lançado apenas nos 90. Mesmo assim, a continuação foi feita pelo criador original da saga, Paul Cuisset. Flashback 2 está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e GOG Galaxy) por preços a partir de R$ 107,99.

Flashback 2 é uma nova sequência do clássico game de aventura dos anos 90 feito pelo criador original Paul Cuisset — Foto: Reprodução/Steam

Jagged Alliance 3 - PS5, XBSX/S, PS4, XB

Jagged Alliance 3 coloca os jogadores para controlar um grupo de mercenários com habilidades excepcionais e um sensor de humor questionável. A missão principal envolve resgatar o presidente da nação de Grand Chien, tomada por uma força paramilitar que se intitula Legião.

Com um gameplay de visão aérea, usuários podem direcionar suas unidades e planejar como encarar uma situação, seja através de abates furtivos ou tiroteios intensos. A sequência chega após 20 anos desde a segunda edição da franquia, disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One por preços entre R$ 299,90 e R$ 389,95.

Jagged Alliance 3 apresenta um game de estratégia em tempo real com muita ação e humor — Foto: Reprodução/Steam

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Este novo game de robô gigante é baseado na animação japonesa UFO Robot Grendizer dos anos 70, criada pelo autor Go Nagai, no mesmo universo do clássico Mazinger Z. Jogadores poderão embarcar para proteger a Terra ao enfrentar a ameaça de monstros alienígenas do Império Vega, incluindo criaturas diretas da série animada. Grendizer, a máquina principal do game, conta com todo seu arsenal de golpes especiais como o Dizer Punch, Double Harken, Hand Beam, Screw Punch e o poderoso Space Thunder.

Há também trechos de nave no Spazer Mode pilotando o disco voador que transporta o robô. UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e GOG Galaxy) por preços entre R$ 199,50 e R$ 107,99.

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves é um game de ação com o robô gigante Grendizer de uma animação japonesa dos anos 70 — Foto: Reprodução/Steam

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - 17 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin leva jogadores para lutarem pelas terras selvagens de Ghur, o reino das feras, no universo de Era de Sigmar. Usuários poderão escolher entre 4 facções e enfrentar um campanha gerada proceduralmente, em que os Eternos Tempesforja tentam obter um antigo poder arcano para se defender das forças nativas dos Orruk Rapaiz-Crueus. Há também modos multiplayer online e um extenso criador de mapas para fazer seus próprios campos de batalha.

Nos consoles o novo sistema "DirectStep" permite controlar rapidamente suas unidades com os analógicos e alguns botões, para oferecer um gameplay dinâmico mesmo sem teclado e mouse. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin está disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store) por preços entre R$ 334,95 e R$ 184,99.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin é o mais novo game de estratégia na clássica saga Warhammer — Foto: Reprodução/Steam

Spirittea - 13 de novembro - XBSX/S, XB, SW, PC

Spirittea é um simulador de vida relaxante, inspirado em games como Stardew Valley e animações como A Viagem de Chihiro. Usuários poderão administrar sua própria casa de banhos que recebe espíritos como clientes, os quais precisam da ajuda para recuperar seu poder após as pessoas da cidade pararem de acreditar neles.

O trabalho na casa de banho garante pagamento em Moolags, que podem ser usados para expandir seu negócio. Fora do expediente é possível interagir com pessoas da cidade e desenvolver amizades e hobbies. Spirittea está disponível para Nintendo Switch por R$ 37,99, mas também está incluso no Xbox Game Pass para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, sem custos extras para assinantes.

Spirittea é um game simulador relaxante inspirado por games como Stardew Valley e a animação A Viagem de Chihiro — Foto: Reprodução/Steam

Coral Island - 14 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

Coral Island é um jogo de fazenda com aventuras submarinas, no qual usuários administram sua própria terra em uma ilha paradisíaca, com o dever de plantar, cuidar de animais e fazer amizades ou se casar com moradores. Um diferencial do jogo é a possibilidade de mergulhar em um mundo submarino com animais falantes e seres mitológicos, com o objetivo de restaurar o recife de corais ou obter minérios para melhorar suas ferramentas.

Coral Island já estava disponível em acesso antecipado, mas agora ganhou uma versão completa para Xbox Series X/S e PC (via Steam) por preços entre R$ 134,95 e R$ 74,99. Além disso, o jogo está incluso no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

Coral Island é um simulador de fazenda que permite que jogadores também explorem o fundo do mar — Foto: Reprodução/Steam

Invincible Presents: Atom Eve - 14 de novembro - PC

Este game no universo da série de animação Invencível traz uma aventura original com a super-heroína Eve Atômica. A gameplay mistura romance visual (visual novel) com desenhos de quadrinhos, e será possível acompanhar e participar da vida de Eve enquanto ela protege a cidade, participa de missões com a equipe Teen Team e interage com Mark, o super-herói "Invencível". Para assinantes do Amazon Prime o jogo será disponibilizado gratuitamente entre os dias 14 e 21 de novembro pelo Amazon Prime Gaming no PC.

Invincible Presentes: Atom Eve é um game estilo romance visual focado na personagem Eve Atômica da série de animação Invencível — Foto: Reprodução/Steam

American Arcadia - 15 de novembro - PC

Em American Arcadia, a cidade de Arcade é um paraíso utópico para se viver, porém é secretamente também um Reality Show que envia para a morte seus habitantes menos populares, como Trevor Hills. Jogadores controlam o personagem em cenários de plataforma lateral, como se fosse 2D, enquanto tentam escapar da cidade, uma tarefa impossível de se realizar sozinho.

Por sorte, o protagonista conta com a ajuda de Angela, uma técnica de cena que faz parte do programa e também é controlada pelo jogador, mas em primeira pessoa. Os dois precisam trabalhar juntos para garantir que Trevor escape e derrotem a corporação responsável pelo programa.

American Arcadia é um game curioso que mistura trechos de aventura lateral com partes em primeira pessoa — Foto: Reprodução/Steam

🎥 Conheça 5 jogos grátis para curtir com amigos em consoles