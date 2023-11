Teardown e Dead Island são os jogos da PS Plus Extra em novembro

Teardown e Dead Island: Riptide Definitive Edition são alguns dos novos jogos da PS Plus Extra no mês de novembro, disponíveis para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ). Jogadores ainda terão acesso a RPGs como Dragon’s Dogma: Dark Arisen e Eiyuden Chronicle: Rising, além do game de quebra-cabeça Superliminal e mais. Teardown já está disponível no PS5 com lançamento direto na PS Plus Extra, enquanto os outros títulos chegarão no dia 21 de novembro.

Na PS Plus Deluxe usuários também terão vários títulos de peso, como os clássicos Grandia e Parappa the Rapper 2. Confira, a seguir, quais são os novos jogos que entram no catálogo no mês de novembro.

Dragon's Dogma: Dark Arisen e Dead Island são alguns destaques da PS Plus Extra de novembro; veja os jogos — Foto: Divulgação/Capcom

PS Plus Extra de novembro

Teardown | PS5 - Disponível hoje (16)

Teardown é uma inusitada mistura de simulador de assalto e destruição por física, na qual os usuários precisam realizar grandes roubos usando equipamentos de sua empresa de demolição falida. O grande destaque do game são seus cenários 100% destrutíveis, onde é possível abrir caminho e executar planos insanos para completar seus objetivos.

É possível usar veículos, marretas, explosivos e outras ferramentas para destruir qualquer parede que fique em seu caminho e obter os mais diversos tesouros requisitados por seu cliente.

Em Teardown jogadores podem destruir o cenário de várias maneiras para realizar complexos assaltos — Foto: Reprodução/Steam

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Dragon’s Dogma: Dark Arisen é um RPG clássico da Capcom, que chega em sua versão remasterizada no PlayStation 4 (PS4), com gráficos melhorados em alta resolução. No game, os jogadores controlam um herói escolhido e seus 3 aliados "peões" em uma jornada para derrotar um dragão que ameaça todo o mundo. O game ficou conhecido por seu inusitado sistema de personagens aliados, e irá receber uma sequência com Dragon's Dogma 2 em 2024.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen traz o RPG da Capcom em que heróis enfrentam um temível dragão com visuais remasterizados — Foto: Reprodução/Steam

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On traz uma versão caseira do game de luta de robôs gigantes, originalmente lançado nos fliperamas. Usuários poderão escolher entre 183 modelos de traje Gundam e seus vários inimigos (além de 2 trajes extras exclusivos), para se enfrentar em batalhas de duplas com diversos tipos de armas da clássica série de animação.

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On traz os gigantes robôs Gundam em batalhas direto dos fliperamas para o PS4 — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Dead Island: Riptide também ganhou uma versão definitiva, que remasteriza seus visuais da época do PlayStation 3 e Xbox 360. O game continua a história do primeiro jogo, ao colocar os sobreviventes em uma nova ilha no arquipélago de Banoi com novos ambientes pantanosos. A novidade fica por conta de novas missões de defesa, nas quais jogadores, sozinhos ou em multiplayer com quatro pessoas, precisam resistir a ondas de ataques inimigos enquanto ligam barulhentas bombas de água.

Em Dead Island: Riptide Definitive Edition os sobreviventes do primeiro game precisam enfrentar novas hordas de zumbis — Foto: Reprodução/Steam

Superliminal | PS4, PS5

Superliminal é um quebra-cabeça em primeira pessoa que coloca os jogadores para resolver diversos desafios, com muita ilusão de ótica e perspectiva de imagens. Objetos próximos poderão se tornar maiores ou encolher diante dos seus olhos conforme você se aproxima ou se afasta deles. Basta utilizar alguns desses truques a seu favor para resolver o programa de terapia onírica do Dr. Pierce.

Superliminal é um game de quebra-cabeça no qual objetos podem mudar de tamanho de acordo com sua perspectiva — Foto: Reprodução/Steam

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising é um novo game no mesmo mundo de Hundred Heroes, escrito e produzido por Yoshitaka Murayama, um dos criadores da série Suikoden. O título promete carregar o espírito da série, acompanhando uma grupo de heróis que uma cidade em processo de reconstrução após um terremoto. Nesse local, os personagens decidem ajudar seus habitantes, além de explorar ruínas que se abriram devido aos tremores.

Eiyuden Chronicle: Rising é um novo RPG de um dos criadores da série Suikoden — Foto: Reprodução/Steam

Nobunaga's Ambition: Taishi | PS4

Nobunaga's Ambition: Taishi é o game anterior à Awakening, e oferece a jogadores a experiência de lutar pela unificação do Japão como um senhor de terras (daimiô). No jogo de estratégia da Koei Tecmo, usuários precisarão governar seu próprio clã e decidir como melhorar e expandir seu domínio, seja por meio de poderio militar, boa administração ou diplomacia com outros clãs. É possível jogar de maneira mais próxima a uma simulação histórica ou escrever sua própria versão dos fatos.

Em Nobunaga's Ambition: Taishi jogadores podem participar de um turbulento período histórico do Japão e expandir seu domínio — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Deluxe de novembro

A PS Plus Deluxe de novembro traz o clássico RPG Grandia, no qual um jovem chamado Justin embarca em uma épica aventura após herdar uma pedra mágica. Além disso, O icônico Jet Moto do PSOne também está presente. Já do portátil PSP, temos o game Up, que é baseado na animação Up: Altas Aventuras da Pixar.

Parappa the Rapper 2 traz o clássico mascote rapper do PSOne em uma nova aventura musical — Foto: Divulgação/Sony

Direto do PlayStation 2, o jogo de ritmo Parappa the Rapper 2 apresenta o mascote de volta em novos desafios musicais. Por fim, Klonoa Phantasy Reverie Series é uma coletânea, com um remake do primeiro Klonoa (PSOne) e um remaster de Klonoa 2 (PS2). Confira os games exclusivos do catálogo da PS Plus Deluxe:

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

