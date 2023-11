Tema da Redação do Enem é revelado e gera repercussão na web; veja

O tema da Redação do Enem 2023 é "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". O assunto foi revelado pelo Inep pouco após o início da prova deste domingo (5), que começou às 13h30. De acordo com o instituto, são mais de 3,9 milhões de inscritos no exame, distribuídos em mais de 132 mil salas de aplicação de prova.