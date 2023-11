TFT set 10: veja todos os detalhes da atualização Batalha Musical

TeamFight Tactics (TFT) receberá o set 10 chamado Batalha Musical (ou Rumble Remix, em inglês), inspirado nas bandas e estilos musicais presentes dentro do game da Riot Games . A atualização traz diversas novas mecânicas de gameplay, mas seu grande destaque está na musicalidade das partidas. Agora, o game se assemelha a uma competição entre DJs, já que as características dos personagens são definidas de acordo com diferentes gêneros musicais - algo que muda até a trilha sonora do game. Sua data de lançamento está marcada para o dia 21 de novembro, mas a novidade poderá ser testada no PBE a partir da segunda semana do mês.

Assim como nos sets anteriores, os jogadores precisam selecionar suas peças em uma espécie de "xadrez do LOL", utilizando personagens e itens já conhecidos pelos usuários. O game acontece em rounds, com oito participantes disputando entre si para ver qual equipe consegue resistir até o final. Batalha Musical surfa na onda do lançamento da banda fictícia Heartsteel, que une alguns campeões do MOBA em uma boy band. Porém, também há a presença de outros grupos como K/DA, True Damage e Pentakill entre as peças disponíveis. O TechTudo testou a nova atualização e traz, a seguir, todas as novidades de desenvolvimento do set 10 do TFT. Confira:

Batalha Musical é o nome do set 10 do TeamFight Tactics (TFT); TechTudo testou todas as novidades — Foto: Divulgação/Riot Games

Gameplay e Características dos personagens

Remix Rumble segue com a jogabilidade tradicional do TFT, mas com atualizações em seu elenco. Além de escolher os melhores heróis disponíveis, é preciso ficar atento na hora de formar uma equipe com as mesmas classes e, principalmente, características. Isso é importante para desbloquear certos benefícios úteis para o seu time, como mais dano ou até mais dinheiro para comprar peças novas na loja. Com o passar das rodadas, o usuário acumula experiência e aumenta o número de personagens permitidos no seu tabuleiro.

As categorias seguem a temática musical do Set 10, no qual os grupos de campeões se dividem em sonoridades diferentes. O universo dos jogos da Riot Games é conhecido por suas músicas e bandas, que agora fazem o papel de definir as características dos grupos de campeões dentro do jogo, além de grupos inéditos e uma dupla formada exclusivamente para o jogo. São eles:

Heartsteel;

K/DA;

Pentakill;

True Damage;

Disconauts (Disco);

Desperado (Country);

Big Sad (Emo);

Anarchist (Punk);

Freeflow (Jazz);

Tranceformers (EDM);

High-Score (8-Bit);

Glitterbomb (Hyperpop. Lulu e Ziggs formam uma dupla com skins exclusivas do TFT)

Cada característica do set 10 do TFT é inspirado em um gênero musical; veja todos — Foto: Divulgação/Riot Games

Os personagens de cada uma das características são representados por seus visuais mais condizentes com o estilo musical. No Country, por exemplo, todos campeões usam vestimentas da linha "Velho Oeste". Por outro lado, no Punk há diferentes skins, mas todas com o mesmo ar de descontrole. Cada um dos grupos conta com seus próprios benefícios dentro das partidas, que podem fazer uma grande diferença na hora de montar sua estratégia.

Há também novas classes disponíveis, complementos que podem ser úteis na hora de fundir duas diferentes características. TFT é um jogo de estratégia, mas que também necessita de um pouco de sorte. Por isso, as classes podem ser muito úteis na hora de formar um time poderoso, mesmo que você não consiga várias peças de uma mesma banda.

Headliner e Personagens Especiais

Os Headliners são uma das grandes novidades do set 10 do TFT, como se fosse o protagonista da sua equipe. Esse elemento aparece na loja da mesma forma que os outros personagens, mas ele já começa com o aprimoramento imediato de duas estrelas e serve como um a mais na contagem das características principais. Assim, é ideal escolher com sabedoria o seu campeão principal, pois ele servirá como referência na hora de montar seu time - ou banda, no caso.

Cada personagem ganha alguns bônus caso seja protagonista. Por exemplo, Yorick (Pentakill) normalmente invoca pequenos monstros no tabuleiro para atacar os inimigos. Porém, quando o campeão for um headliner, suas crias aumentam de tamanho e causam mais dano. A novidade serve para aumentar a variedade de partidas, já que cada uma será diferente de acordo com o protagonista escolhido.

Os headliners são a nova ferramenta do set 10 do Riot Games; saiba como funciona — Foto: Divulgação/Riot Games

Além disso, há três personagens especiais disponíveis, e que não são pertencentes a nenhuma classificação específica. Sona, Illaoi e Jhin foram os campeões escolhidos, sendo peças raras, poderosas e com a capacidade de transformar completamente o campo de batalha. Sona, por exemplo, é uma DJ com três estilos diferentes de combate, sendo ótima para se adequar com os outros membros da sua equipe.

Por outro lado, Illaoi traz tentáculos para o tabuleiro, usando o chão como uma espécie de grande tambor e causando dano em diversos inimigos ao mesmo tempo. Finalmente, Jhin, o Maestro, consegue usar os espaços do banco de reservas do seu esquadrão para criar dispositivos que atiram nos adversários. Os três são ótimas opções para os estágios finais do jogo, então não deixe de usá-los nas últimas rodadas.

Jhin, Illaoi e Sona são os personagens especiais do set 10 do TFT; confira todas as características — Foto: Divulgação/Riot Games

Sistema Musical

A música de fundo das partidas foram completamente reimaginadas para o set 10 do TFT. Agora, elas variam de acordo com as peças colocadas dentro do seu tabuleiro, com infinitas possibilidades de combinações de gêneros - mas sem deixar de lado a estética já conhecida do modo. Por exemplo, caso uma parte da sua equipe tenha a característica emo, mas a outra seja do grupo 8-Bit, a trilha sonora será uma combinação única entre os dois estilos musicais.

Segundo os desenvolvedores, as faixas principais são compostas por uma sobreposição de percussão, melodia e harmonia, que são construídas junto com a criação da sua equipe e escolha de personagens. Para isso, foram necessários sete compositores para unir os diferentes gêneros sonoros inclusos na Batalha Musical, sendo a maior colaboração musical já feita pela Riot Games dentro do TFT.

A trilha sonora da nova atualização do TFT muda de acordo com as peças selecionadas pelo usuário; confira as novidades do set 10 — Foto: Divulgação/Riot Games

Durante nosso período de testes, essa certamente foi uma das partes mais interessantes da atualização. A trilha sonora dinâmica motiva o usuário a testar diferentes combinações, justamente para ouvir a maior quantidade possível de gêneros mistos - por mais impensáveis que eles possam parecer, como Country e K-Pop. Assim, cada partida é uma nova oportunidade para descobrir uma mistura musical inédita.

Mudanças de Sistema

No set 10, os portais iniciais prometem ser mais simples do que nas atualizações anteriores. Agora, eles devem impactar menos as partidas, ou seja, o usuário deve focar, principalmente, nas suas peças e aprimoramentos disponíveis no decorrer das partidas. Por sinal, esses benefícios citados receberam mais 45 variações, que podem servir na hora de dar mais dano, defender sua equipe ou até coletar uma maior quantidade de itens.

Os desenvolvedores afirmam que Batalha Musical é uma atualização que busca unir o que foi de melhor em todas as atualizações do TFT até hoje. Assim, elementos que deram certo no passado, como portais, itens aprimorados e os próprios aprimoramentos retornam, enquanto as Lendas, escolhas que impactavam antes mesmo do início da partida, estarão de fora durante o set 10.

Batalha Musical traz diversos elementos positivos de atualizações passadas do TFT; veja novidades — Foto: Divulgação/Riot Games

Cosméticos e Esports

Os itens compráveis da Batalha Musical também estão relacionados com a atmosfera de batalha de bandas do set 10. Um dos grandes destaques é a Arena K/DA, uma personalização visual que transforma completamente o tabuleiro durante o jogo. Nesse mapa, é possível interagir com as personagens localizadas ao redor do campo de batalha, como Evelynn, Ahri e Kai'sa. O local muda de acordo com o seu nível durante a partida, algo que não impacta no desempenho da sua equipe.

A Arena K/DA é um dos cosméticos temáticos do set 10 do TFT; confira novidades de gameplay — Foto: Divulgação/Riot Games

Outras novidades incluem as pequenas lendas de personagens como Sett (Heartsteel) e Akali (K/DA), que chegam nas versões chibi tradicionais do TFT. Além disso, eles receberão visuais baseados em suas skins padrões ou de suas bandas, disponíveis nas lojas em diferentes períodos da atualização. Ao todo, serão dois passes de batalha, cada um com dois meses de duração. Por isso, a quantidade de experiência ganha por partidas também foi reformulada, para facilitar que os jogadores consigam reivindicar todas as recompensas em menos tempo.

Kai'sa K/DA Chibi é uma das pequenas lendas disponíveis no set 10 do TFT; veja outras — Foto: Divulgação/TechTudo

Por fim, também foram reveladas mais informações sobre o TFT Vegas Open, torneio realizado em Las Vegas entre os dias 8 e 10 de dezembro desse ano. No total, 512 participantes disputarão a maior fatia do prémio de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhões), sendo necessário se adaptar às novidades do set 10 em poucas semanas. Além disso, esse será apenas o primeiro campeonato da Batalha Musical, já que outro torneio deve acontecer na parte final da atualização, quando os usuários estarão mais acostumados com os personagens, características e novos aprimoramentos.

