The Game Awards 2023: conheça todos os indicados ao prêmio de Jogo do Ano

A votação para fãs já está aberta no site oficial e o evento será realizado no dia 7 de dezembro em Los Angeles, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Twitch a partir das 21h30 com o anúncio dos vencedores e possíveis novidades de lançamentos. Vale lembrar que o TechTudo faz parte do júri este ano e vai ajudar a decidir qual o grande vencedor do ano. Confira, a seguir, os indicados e suas categorias.

The Game Awards 2023 indica seus finalistas a melhor jogo do ano com Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom como favoritos — Foto: Divulgação/The Game Awards

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom do Nintendo Switch é um dos grandes favoritos para o prêmio de melhor jogo do ano, já que expandiu as qualidades do seu antecessor, Breath of The Wild, vencedor do prêmio em 2017, com a criação de veículos usando física e mais. Baldur's Gate 3 é outro que está no páreo, como um extenso RPG cheio de liberdade de escolhas baseado em Dungeons & Dragons. O jogo, que está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PC, teve um salto de popularidade antes de seu lançamento devido a uma polêmica live banida no TikTok.

Por outro lado, Alan Wake 2, da Remedy Entertainment, é uma sequência muito aguardada do game de terror e suspense original de 13 anos atrás, agora com uma gameplay mais voltada para ação e sobrevivência. O título é também um forte concorrente para categoria de narrativa, com uma história profunda e complexa. Resident Evil 4 Remake tem grandes chances, não apenas como uma versão refeita de um dos melhores jogos de terror da Capcom, mas também reimaginada e expandida. A presença do game na lista, no entanto, levantou discussões se remakes não deveriam ter sua própria categoria.

Baldur's Gate 3 é um dos grandes favoritos para o prêmio de melhor jogo do ano no The Game Awards 2023 — Foto: Divulgação/Larian Studios

Super Mario Bros. Wonder, o novo jogo de plataforma 2D do encanador para o Nintendo Switch trouxe diversas novas mecânicas e fases que mudam a cada instante graças às "Wonder Flower", e se tornou rapidamente um clássico moderno como Super Mario World. Marvel's Spider-Man 2 do PlayStation 5 (PS5) é outro forte candidato com uma aventura de dois Homens-aranha: Peter Parker e Miles Morales, que mostra todo o poder do novo console da Sony em mundos abertos e uma forte narrativa com o simbionte.

Marvel's Spider-Man 2 teve várias indicações no The Games Awards 2023 com a história de dois Homens-Aranha — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Na maioria das categorias, os principais favoritos são Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda, ambos apostas que podem acabar "levando tudo" esse ano. O RPG da Larian Studios e o game de aventura da Nintendo são exemplos de excelência na indústria de games, mas Baldur's Gate 3 foi indicado em mais categorias, assim como Alan Wake 2, seguido de perto por Marvel's Spider-Man 2 com uma grande quantidade de indicações.

O novo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom também garantiu várias indicações no The Games Awards 2023 com seus veículos construídos com física — Foto: Reprodução/Nintendo

O assustador Alan Wake 2 também é um dos favoritos no The Game Awards 2023 com indicações em várias categorias e forte candidato no prêmio de narrativa — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Entre jogos de luta temos uma disputa clássica entre Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1 - como na época dos fliperamas. A Nintendo por sua vez está bem servida na categoria de estratégia emplacando três indicações com Pikmin 4, Fire Emblem Engage e Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Entre os jogos indies, há muitos títulos que ganharam destaque este ano como Sea of Stars e Dredge, mas de longe o grande favorito é Dave the Diver, que surpreendeu em seu lançamento com ótimas avaliações.

Melhor jogo do ano

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor direção de jogo

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor narrativa

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

Melhor direção de arte

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor trilha sonora e música

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor design de áudio

Alan Wake 2

Dead Space (Remake)

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Melhor performance

Ben Starr - Final fantasy XVI

Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd - Alan Wake 2

Neil Newborn - Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2

Inovação em acessibilidade

Diablo 4

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Jogos por impacto

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Melhor jogo contínuo

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

Melhor suporte à comunidade

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XVI

No Man's Sky

Melhor jogo independente

Coccoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Melhor jogo independente estreante

Coccoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Melhor jogo mobile

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Melhor jogo VR / AR (Realidade Virtual / Realidade Aumentada)

Melhor jogo de ação

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Melhor jogo de ação / aventura

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Melhor RPG

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Melhor jogo de luta

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Melhor jogo família

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Melhor simulador / estratégia

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Melhor jogo de esporte / corrida

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Melhor multiplayer

Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Melhor adaptação

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us (série)

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Jogo mais aguardado

Criador de conteúdo do ano

Ironmouse

People Make Games

Quackity

Spreen

SypherPK

Melhor jogo de Esports

Melhor atleta de Esports

Lee "Faker" Sang-Hyeok

Mathieu "Zywoo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "Hydra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-Hyuk

Phillip "Imperialhal" Dosen

Melhor time de Esports

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)

Melhor técnico de Esports

Christine "Potter" Chi - Evil Geniuses (Valorant)

Danny "Zonic" Sorensen - Team Falcons (Counter-Strike)

Jordan "Gunba" Graham - Florida Mayhem (Overwatch )

Remy "XTQZZZ" Quoniam - Team Vitality (Counter-Strike)

Yoon "Homme" Sung-Young - JD Gaming (League of Legends)

Melhor evento de Esports

2023 League of Legends World Championship

Blast.TV Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023

Com informações de The Game Awards (1, 2, 3 e 4)

🎥 5 jogos que são considerados os melhores da história e você não sabia!