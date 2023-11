The Game Awards ganha mapa oficial em Fortnite e nova categoria no jogo

O The Game Awards 2023, principal premiação da indústria de jogos, lançou um mapa personalizado dentro de Fortnite , além de uma categoria que vai premiar a melhor Ilha feita por um usuário do Battle Royale. Os jogadores do título da Epic Games podem entrar, votar nos indicados e também participar de um minigame, no qual caçam troféus e ganham bônus de experiência para o Passe de Batalha da temporada atual.

A experiência ficará disponível até o dia 7 de dezembro, data da realização do evento no mundo real, e pode ser jogada no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Confira mais sobre o evento do The Game Awards no Fortnite.

The Game Awards cria experiência mapa dentro do Fortnite; usuários podem votar em melhor ilha do ano — Foto: Reprodução/The Game Awards

No mapa, em si, é possível escolher entre as suas ilhas favoritas do ano de 2023, sendo 10 nomeadas no total. Para isso, os usuários podem experimentar um pouco de cada uma, além de coletar recompensas em experiência com amigos ou sozinho. Porém, é importante dizer que não é possível votar nas outras categorias do The Game Awards, como "Jogo do Ano", "RPG do ano" e afins.

A novidade foi divulgada por Geoff Keighley, organizador, apresentador e criador do The Game Awards. Dentro do mapa, é o próprio Keighley que participa de uma pequena apresentação virtual, com o seu avatar representado de forma fiel para interagir com os jogadores.

Como entrar no mapa e votar na melhor Ilha

Para entrar no mapa e votar na sua Ilha preferida, é preciso abrir o Fortnite e estar com o jogo atualizado – em qualquer plataforma. Dentro do jogo, faça o seguinte:

Passo 1. Clique no ícone de lupa, que aparece no canto superior esquerdo da tela;

Procure pela ilha — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Digite o código da ilha do The Game Awards: 0853-1358-8532;

Procure a Ilha The Game Awards com o código — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Clique em “Selecionar”:

Selecione a ilha no Fortnite — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 4. Volte para a tela inicial e clique em “Jogar”.

Clique em Jogar no Fortnite — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A partir daí é só aproveitar o que a Ilha do The Game Awards no Fortnite tem a oferecer.

Com informações de TGA

