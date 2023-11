The Last of Us 2 pode ganhar nova versão para PS5 em breve

The Last of Us 2 pode ganhar uma versão remasterizada no PlayStation 5 ( PS5 ) em breve. É o que apontam dados encontrados na própria loja do console, a PS Store , conforme divulgado pelo perfil "PlayStation Game Size" na rede social X (antigo Twitter ). A conta tem um histórico de encontrar dados importantes ao vasculhar a plataforma para descobrir novas adições.

Segundo o usuário, uma versão nativa de The Last of Us 2 para PS5 foi incluída no banco de dados da loja, o que indicaria um anúncio em breve pela produtora Naughty Dog, talvez na premiação The Game Awards em 7 de dezembro. The Last of Us 2 foi lançado originalmente em junho de 2020 para PlayStation 4 (PS4) e é retrocompatível com o PS5.

The Last of Us 2 pode ganhar remaster no PS5 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

A existência de uma remasterização de The Last of Us 2 já foi mencionada em ocasiões anteriores, com rumores que sugeriam que uma versão melhorada do game estava em desenvolvimento. Entre essas ocasiões houve um momento em que "The Last of Us 2 Remastered" apareceu no currículo de um desenvolvedor da Naughty Dog na rede social de empregos LinkedIn.

Porém, a maior confirmação até agora veio do compositor do game Gustavo Santaolalla que afirmou que uma nova versão estava em produção e que ele teria um personagem como participação especial que poderia tocar músicas a pedido dos jogadores.

The Last of Us 2 traz a história de Abby e Ellie interligadas por um ciclo de violência em um mundo pós-apocalíptico — Foto: Divulgação/Naughty Dog

The Last of Us 2 foi lançado pouco antes da chegada do PlayStation 5 (PS5) como o último grande título do PS4. Por aproveitar tanto o poder do console e ser jogável por retrocompatibilidade, muitos jogadores não veem necessidade em um relançamento, porém uma versão nativa pode facilitar o acesso para jogadores casuais. Uma versão para PS5 também seria um bom acompanhamento para a segunda temporada da adaptação de The Last of Us (série), que está sendo produzida pela HBO e deve ser lançada em 2025.

A história de The Last of Us 2 segue os eventos do primeiro jogo com Joel e Ellie atravessando os Estados Unidos, mas agora com Ellie como protagonista. O mundo continua em um estado pós-apocalíptico com infectados pelo fungo Cordyceps, porém pequenas comunidades estão começando a se erguer.

A paz dos personagens, no entanto, é perturbada por novos eventos violentos em uma jornada repleta de vingança. O game traz uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa com furtividade semelhante ao primeiro, porém com áreas mais abertas para explorar. Ele também apresentou uma nova coprotagonista, Abby Anderson, cuja campanha é intercalada com a de Ellie.