The Last of Us 2 Remastered é anunciado com novo modo Roguelike; veja detalhes

The Last of Us Part 2 Remastered para PlayStation 5 ( PS5 ) foi anunciado oficialmente pela produtora Naughty Dog após uma série de vazamentos que indicavam o anúncio do jogo. O game será uma versão remasterizada de The Last of Us Parte 2, lançado originalmente em 2020 no PlayStation 4 ( PS4 ), com vários extras, como um novo modo Roguelike chamado No Return.

The Last of Us Part 2 Remastered será lançado em 19 de janeiro de 2024 para PlayStation 5 (PS5). Usuários que já têm o game no PS4 poderão realizar um upgrade por US$ 10, taxa que costuma ser de R$ 49,90 no Brasil. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

The Last of Us Part 2 Remastered foi anunciado oficialmente para o PlayStation 5 (PS5) com vários extras — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

A remasterização trará The Last of Us 2 com gráficos melhorados e duas opções de modos visuais: Fidelity, que terá resolução nativa 4K, ou Performance, com resolução 1440p com upscale para 4K, mas taxa de quadros sem limite em TVs que suportem VRR (taxa de atualização variável). As melhorias visuais incluirão maior resolução nas texturas, objetos mais detalhados a longas distâncias, sombras melhores, animações mais fluídas e mais. Tudo isso com suporte a loadings mais rápidos pelo PS5 e funções hápticas e gatilhos adaptativos do DualSense. Também será possível importar seus saves do PS4.

O game segue a jornada de Ellie como protagonista após os eventos do primeiro game, que recebeu o remake The Last of Us Parte 1 no PS5. Na trama, a civilização foi quase toda dizimada pelo fungo Cordyceps, que transforma pessoas infectadas em monstros. Contudo, pequenas comunidades começam a se reerguer. Quando Joel, protagonista do primeiro jogo, e Ellie começam a ter vidas em paz, um grande evento violento a sua comunidade lança Ellie em uma jornada de vingança. A campanha apresenta ainda uma nova coprotagonista Abby cuja história é contada de maneira alternada com Ellie.

The Lsat of Us Part 2 Remastered traz a jornada de Ellie com novos visuais melhorados e suporte às funções hápticas do DualSense — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Entre os novos extras, jogadores poderão obter novas roupas e skins para as armas de Ellie e Abby, desbloquear um modo Speedrun para terminar o jogo rapidamente e postar seu melhor tempo online, além de poder tocar violão e outros instrumentos livremente. O jogo traz também conteúdo de bastidores como fases cortadas do game original que poderão ser exploradas com comentários dos diretores. Também estarão disponíveis comentários durante a campanha com o diretor Neil Druckman e a chefe de narrativa Halley Gross, além dos atores Troy Baker (Joel), Ashley Johnson (Ellie) e Laura Bailey (Abby). A maior novidade, no entanto, é o modo sobrevivência Roguelike "No Return".

The Last of Us Part 2 Remastered é uma jornada de fortes emoções sobre vingança — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Novo modo sobrevivência No Return

Este modo permitirá que jogadores experimentem o gameplay de ação e furtividade de The Last of Us 2 fora da campanha através de vários encontros aleatórios contra inimigos humanos, infectados e chefões no estilo de games Roguelike. Usuários poderão utilizar vários personagens da franquia – inclusive, alguns que nunca foram jogáveis – que contarão com suas próprias habilidades únicas. A cada nova tentativa, jogadores podem ganhar recompensas, desbloquear novos personagens, skins e a possibilidade de personalizar sua partida. Sua performance poderá disputar ainda por uma posição em um placar de líderes globais diário.

Pré-venda e edição especial W.L.F.

A pré-venda de The Last of Us Part 2 Remastered começará em 5 de dezembro. Alguns territórios como Estados Unidos, Reino Unido e países da Europa receberão também uma edição especial W.L.F. Edition do game, mas o Brasil ficou de fora. Esta edição inclui uma caixa padrão SteelBook; 4 broches esmaltados; um patch da Washington Liberation Front; e 47 cartas colecionáveis da Society of Champions, com 8 cartas holográficas, como as que são vistas no game.

A edição especial de The Last of Us Part 2 Remastered W.L.F. traz vários extras, mas não foi anunciada para o Brasil — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Funções de acessibilidade

The Last of Us Part 2 Remastered carregará todos os mais de 60 recursos de acessibilidade do The Last of Us 2 original para a nova versão no PS5 e adicionará alguns novos, como a possibilidade de sentir o ritmo de falas pela vibração do DualSense. Entre os recursos já existentes, estão modos de alto contraste, possibilidade de desligar comandos que exigem segurar botões, poder pular partes do jogo como quebra-cabeças e diversos ajustes no combate. Em inglês, o game também receberá audiodescrição que narra eventos na tela.

The Last of Us Part 2 Remastered permitirá tocar instrumentos livremente e trará vários recursos de acessibilidade do original — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Conexão com a série de TV

A primeira temporada de The Last of Us (série), versão adaptada produzida pela HBO, contava a história do primeiro game, The Last of Us de 2013 no PlayStation 3 e PS4 e do remake The Last of Us Parte 1 no PS5. A segunda temporada que já está em produção e tem estreia planejada para 2025 começará a contar os eventos de The Last of Us 2, os quais serão divididos em mais de uma temporada.

Segunda temporada da série de The Last of Us começará a adaptar eventos do segundo game — Foto: Reprodução/HBO Max

