The Legend of Zelda no PS5? Fã cria versão do jogo na Unreal Engine 5

O jogo chegou a receber um remake no Nintendo 3DS, mas a versão do fã conseguiu superar a qualidade da atualização. Inclusive, vale lembrar que a Nintendo anunciou um filme com atores reais de The Legend of Zelda em parceria com a Sony Pictures, ainda sem previsão de estreia. Confira, a seguir, detalhes e vídeos de Ocarina of Time na Unreal Engine 5.

Fã reimagina como ficaria remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Unreal Engine 5, motor gráfico usado no PS5, Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/RwanLink

O remake de RwanLink é apenas um projeto conceitual, ou seja, apesar de ser jogável nos vídeos, a versão não pode ser baixada para usuários experimentarem. Cada trailer lançado pelo YouTuber traz um pequeno trecho do game recriado com gráficos atuais. O começo é apresentado em formato de animação, com cenas recriadas do título original e outras novas reimaginadas, enquanto a segunda parte traz um pouco de gameplay básico de exploração no ambiente 3D criado. O remake roda em alta resolução 4K a uma taxa de quadros de 60 FPS por segundo.

Em seus vídeos, o YouTuber já recriou vários cenários de Ocarina of Time, como a Kokiri Forest, Kakariko Village, Zora's Domain, o belo Lake Hylia e recentemente a Goron City em Death Mountain. A Unreal Engine 5 oferece belos efeitos visuais de iluminação, água cristalina, fumaça realista, distorção por calor, bela grama, folhagem e mais. Assista:

