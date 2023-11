Trello fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade na ferramenta

Além do Downdetector, o Google Trends, plataforma do Google que monitora as buscas no site, apontou o aumento repentino de pesquisas pelo termo "Trello fora do ar" na última hora. No Trello Status, site de monitoramento da plataforma de organização, a empresa afirma que está trabalhando no problema de desconexão. No X (antigo Twitter), usuários relatam problemas no acesso ao Trello e também fazem piadas com o fato de a falha ter acontecido em uma sexta-feira. A seguir, saiba mais sobre a queda do Trello hoje.