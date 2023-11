Twitch caiu? Usuários relatam erro 2000 ao acessar a plataforma

A Twitch caiu nesta terça-feira (7) por conta do erro 2000, o que impede usuários de assistir às lives da plataforma. No Downdetector, que agrega o status de conexão de diversos serviços online, as notificações brasileiras ainda estão baixas, mas, na versão do site em inglês, os relatos já chegaram a 3.913, número atingido às 14h41. Com a instabilidade no serviço, o TechTudo tentou entrar na live do Gaules, streaming brasileiro que estava ao vivo no momento. Ao acessar a stream, a Twitch exibia a seguinte mensagem: "Houve um erro de rede. Tente novamente mais tarde. (Erro #2000)".