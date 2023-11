Uber Adolescentes: app terá perfil familiar para jovens solicitarem corridas

O app da Uber , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) está recebendo um novo recurso nessa quarta-feira (1): o Uber Adolescentes, mecanismo desenvolvido para que pais e responsáveis possam acompanhar as solicitações de viagens de adolescentes entre 12 a 17 anos. A ideia da viagem supervisionada é ser facilitar o deslocamento dos jovens sem perder a segurança e isentar os pais de terem que parar para chamar um carro para o filho pelo app.

Inicialmente, a ferramenta está sendo disponibilizada nas cidades de Campinas, Curitiba, Cuiabá, Florianópolis, São José dos Campos e Sorocaba, mas espera-se que depois desse período de testes ela seja liberada para todo o Brasil. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

Usuários do app da Uber podem acompanhar a viagem de seus filhos e de outros adolescentes sob a sua supervisão em tempo real — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Uber aceita cachorro no carro para viagem? Descubra no Fórum do TechTudo

O recurso surgiu por conta da necessidade de criar uma alternativa para que os jovens se deslocassem em segurança, sob supervisão dos pais e sem a necessidade de perder compromissos por isso. A ferramenta funciona através da criação de uma conta no Perfil Familiar do aplicativo pelo responsável, no qual as contas dos adolescentes estarão vinculadas. Assim, sempre que eles solicitarem uma viagem, será possível visualizar em tempo real o percurso, tempo para chegada até o destino e até mesmo realizar ligações para o motorista parceiro da plataforma.

Diversos recursos já conhecidos pelos usuários da Uber também estão disponíveis na nova modalidade de viagem, como confirmação da solicitação de viagens por código, gravação de áudio de viagens, o U-Código e o U-Áudio, respectivamente. O compartilhamento com os adolescentes já foi lançado nos Estados Unidos e, a partir desta quarta-feira, começa a ser implementado nas cidades brasileiras.

O perfil familiar do Uber vai ganhar a nova ferramenta em breve — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para ter acesso ao recurso, é preciso que o responsável acesse o perfil familiar da Uber e envie um convite para que o adolescente possa criar uma conta. Depois de receber um link, ele poderá fazer o download do aplicativo, finalizar o processo de cadastro na conta e realizar as etapas de leitura do conteúdo obrigatório de segurança da plataforma.

Após encerrado o procedimento, o jovem poderá começar a solicitar as viagens que serão acompanhadas pelos pais. Todos os recursos de segurança presentes no app já permanecem ativados de forma nativa para as viagens, sendo exclusivamente necessário a ativação da função de gravação de áudio, que precisa de um consentimento manual prévio.

Com informações de Uber

Veja também: como pedir Uber pelo computador