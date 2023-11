Underground Blossom: veja história e gameplay do novo jogo da Rusty Lake

Underground Blossom é um jogo que desafia os jogadores a resolver quebra-cabeças em estações de metrô para progredir na história. Desenvolvido pela Rusty Lake, o estúdio por trás de títulos renomados como Cube Escape: Paradox e The Past Within, o game também conta com uma versão demo para dispositivos móveis, oferecendo acesso gratuito a dois dos sete capítulos do jogo completo. A seguir, confira mais detalhes sobre a trama, a gameplay e os requisitos de Underground Blossom, que está disponível para PC (via Steam), Android e iPhone (iOS) a partir de R$ 14,90.