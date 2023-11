Usa app de YouTube alternativo? Essa atualização pode fazer ele parar

.O Google planeja implementar uma API experimental chamada Android WebView Media Integrity que poderá inutilizar os aplicativos alternativos do YouTube que permitem a visualização de vídeos sem anúncios de forma gratuita e outros recursos oferecidos na versão premium da plataforma de vídeos. A API, que deve começar a ser testada em 2024, tem o objetivo de verificar a integridade do aparelho celular e deve barrar possíveis fraudes e abusos promovidos por apps modificados. A ação vem após o Google ter eliminado, no ano passado, o YouTube Vanced, um app modificado e sem a presença de anúncios. A seguir veja mais detalhes sobre a mudança.