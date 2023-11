Vai comprar ingresso para Taylor Swift de terceiros? 6 dicas para evitar golpes

Comprar in gressos para os shows da Taylor Swift tem sido um verdadeiro problema para muitos fãs da cantora norte-americana. Em turnê pelo Brasil e com shows marcados para Rio de Janeiro e São Paulo, a Loirinha vai lotar estádios entre os dias 17 e 26 de novembro. Os ingressos oficiais, vendidos pela Tickets for Fun, estão esgotados, mas ainda há uma grande quantidade de fãs buscando uma forma de adquirir bilhetes para assistir aos shows – incluindo comprar os tickets de terceiros.

Entretanto, vale sempre ressaltar: apesar dessa ser a única forma de conseguir os bilhetes, há um risco moderado nessa modalidade. Por isso, é fundamental ter cautela ao explorar opções adicionais para evitar possíveis prejuízos financeiros. Dicas como a procura em portais de fãs da Loirinha, pedir comprovante de compra do revendedor e fazer videochamadas podem ser boas alternativas para garantir a autenticidade do bilhete. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a melhor forma de comprar ingressos de terceiros e evitar golpes.

Taylor Swift está em turnê pelo Brasil nesta semana — Foto: Reprodução/IMDb

O que são ingressos de terceiros?

Os ingressos de terceiros são bilhetes de shows vendidos por outras pessoas que, por algum motivo, desistem de comparecer ao espetáculo. Essa modalidade de venda é bastante comum e costuma acontecer com frequência em eventos que esgotam os bilhetes, como os de Taylor Swift. Quando o comprador tem uma emergência de última hora, é uma prática conhecida repassar o ingresso para recuperar o investimento inicial. Também acontece de o público procurar ingressos para outros setores.

Há, também, revendedores de ingresso e até mesmo sites que anunciam com preços acima do valor exigido pela plataforma oficial, se aproveitando da grande demanda e do desespero dos fãs. Esses são os chamados cambistas – e eles praticam um crime previsto por lei ao fazer isso. Por esse motivo, para essa pauta, vamos focar em operações legais de pessoas que desejam repassar seus ingressos pelo preço de compra.

Comprar ingressos de terceiros é seguro?

A única forma completamente segura de comprar ingressos para os shows da Taylor Swift é por meio das plataformas oficiais – no caso desses shows em específicos, pelo site da Tickets for Fun e nas bilheterias físicas dos estádios. Como os ingressos já estão esgotados nesses canais, não há mais forma completamente segura de fazer esse procedimento.

Todavia, como nem todos os fãs da cantora conseguiram, muita gente recorre a comprar de terceiros para não perder o espetáculo. Uma vez assumido o risco, a segurança vai depender de diversos fatores, como a fonte da venda e o método de transferência do bilhete. Por isso, é muito importante tomar algumas precauções. Veja, a seguir, algumas dicas para mitigar as chances de possíveis golpes.

Fãs que não conseguira, ingresso para shows da Taylor Swift no Brasil fizeram memes sobre a situação — Foto: Reprodução/Twitter

Como comprar ingressos de terceiros com mais segurança?

1. Procure por vendas em portais de fãs da cantora em redes sociais

Portais de fãs são os locais mais propícios para se encontrar ingressos verdadeiros para o show da Loirinha, visto que participantes assíduos costumam ser pessoas reais, dedicadas à artista. Apesar de não ser infalível, esta é uma forma de se cercar de conhecedores sobre o assunto, o que permite verificar se o revendedor faz parte do portal há tempo e se ele é conhecido pelos outros membros. Como os fãs também costumam se ajudar, é comum que, caso haja um golpista, eles mesmos tenham a iniciativa de expor a farsa. Grupos de fãs em redes sociais como o Twitter (X) e o Facebook são bem comuns.

A forma mais segura de comprar ingresso para o The Eras Tour é no site oficial — Foto: Getty Images

2. Dê uma boa olhada no perfil da pessoa que vai vender

Golpistas não têm um rosto definido – eles podem ser qualquer pessoa. Contudo, ao dar uma olhada criteriosa no perfil que oferece o ingresso, você terá material para entender se aquela é uma pessoal real ou não. Isso porque os perfis de redes sociais verdadeiros costumam ter fotos de família, amigos, além de contar com publicações antigas. Já no caso de perfis recentes, com poucas ou nenhuma foto, é melhor desconfiar, pois podem ter sido criados exclusivamente para aplicar golpes.

Ao avaliar o perfil do vendedor, procure também por indícios de que ele gosta da Taylor Swift, principalmente se ele está vendendo o ingresso com a justificativa de que não poderá ir na apresentação por um imprevisto. Também é uma estratégia importante tentar entender se aquela pessoa, pelo menos aparentemente, faz parte do público-alvo da cantora.

Cibercriminosos podem criar perfis falsos para aplicar golpes em fãs desesperados — Foto: Reprodução/Canva

3. Pergunte por que a pessoa vai vender

Os motivos por trás da venda do ingresso dizem muito sobre a intenção do golpista. Ao perguntar por que ele não vai mais ao show ou como ele adquiriu o ingresso, você analisa se o motivo do repasse é coerente, verificável e plausível. Desse modo, a resposta pode te ajudar a decidir se o vendedor terceirizado do show da Loirinha é ou não confiável. De novo, essa não é uma prática infalível, mas é interessante para que a pessoa tenha mais indícios para identificar um possível golpe.

4. Peça por um algum comprovante de compra

Para garantir que o revendedor comprou mesmo o ingresso para o show da Taylor, você pode solicitar que ele envie um comprovante, como recibos de e-mail, capturas de tela da confirmação da compra ou evidências na fatura do cartão de crédito. Isso adiciona uma camada extra de autenticidade à transação.

Comprovantes de compra no cartão de crédito ajudam a verificar a autenticidade do ingresso — Foto: Reprodução/Canva

5. Peça para a pessoa fazer uma videochamada com você

Outra dica interessante é pedir que a pessoa que está revendendo o ingresso faça uma videochamada e mostre, ao vivo, o processo de entrar no site e fazer o download do bilhete. Desse modo, fica mais fácil entender se ela está tentando enganá-lo ou se tem mesmo o domínio sobre o e-ticket que está ofertando na Internet. No caso de bilhetes físicos, também é possível mostrá-los em detalhes nesse tipo de chamada.

Se possível, realize uma video chamada com o vendedor(Foto: Pond5) — Foto: TechTudo

6. Tente negociar para pagar metade do dinheiro, o ingresso e depois o resto

Proponha ao vendedor a divisão do pagamento em duas partes. Inicialmente, pague a primeira parte do valor acordado, depois solicite ao vendedor que forneça o ingresso ou os detalhes necessários para acessá-lo, como um código ou link de download.

Antes de efetuar o pagamento total, verifique a autenticidade do ingresso. Isso pode ser feito examinando-o detalhadamente, inserindo códigos de barras no site oficial do evento ou entrando em contato com o organizador para confirmar a validade. Se possível, conduza uma videochamada durante o processo de verificação do ingresso. Em seguida, com a autenticidade confirmada, você poderá fazer o pagamento da segunda parte. Caso se trate de um golpe, pelo menos os danos são mitigados.

Mesmo tomando diversos cuidados, não é possível garantir a autencidade de um ingresso para o show da Taylor Swift comprado fora da plataforma oficial — Foto: AP Photo/George Walker IV

Cuidado com golpes!

Mesmo seguindo todas as dicas para a compra de ingressos por terceiros, você ainda pode sofrer um golpe no ingresso do show da Taylor Swift. Isso porque, além da plataforma oficial, é impossível garantir que o ticket não foi vendido de forma duplicada, falsificada ou sequer que ele chegou a existir. Sites que revendem ingresso, como o Viagogo, também estão sujeitos a esse tipo de prática e não são confiáveis. A plataforma, inclusive, já foi notificada pelo Procon por conta da quantidade de cambistas e golpistas anunciando por lá.

Por isso, se optar por assumir o risco de comprar de um terceiro, lembre-se de agir de forma racional, levando mais de um fator em consideração durante a compra, além de sempre confiar em seu instinto. Assim, se algo parecer suspeito, reconsidere a compra imediatamente.

