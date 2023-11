Vale a pena investir em um ar-condicionado portátil? Conheça opções

Um ar-condicionado portátil pode ser a melhor opção para quem mora em imóvel alugado, apartamento com paredes estruturais ou para quem não quer encarar uma pequena obra para instalação do equipamento. A Americanas fala um pouco sobre esse tipo de aparelho portátil e apresenta algumas opções para o consumidor a seguir.

Como funciona um ar-condicionado portátil?

Você vai encontrar uma boa variedade de modelos e de potências diferentes ao pesquisar por um ar-condicionado portátil. Porém, praticamente todas as opções são destinadas a ambientes pequenos ou médios.

Sua principal vantagem é ser móvel e razoavelmente compacto, além de não exigir instalação profissional, quebra-quebra para passar fiação e tubulação ou um buraco enorme na parede.

Qualquer aparelho de ar-condicionado funciona fazendo a troca do ar quente do ambiente pelo ar refrigerado que sai do equipamento.

E neste caso, basta ligar o ar portátil na tomada para que o ar frio se espalhe pelo ambiente. Também é preciso prender a mangueira de exaustão, de preferência, em uma janela, para deixar o ar quente sair. As marcas costumam ter diferentes sistemas para a exaustão, que se adaptam a quase todos os tipos de janelas.

Em certos modelos, é preciso esvaziar a bandeja ou coletor de condensação, de tempos em tempos, enquanto outros aparelhos consomem a água para se auto-resfriar.

Ar-condicionado portátil é barulhento?

Em modelos mais antigos de ar-condicionado portátil, a reclamação de consumidores sobre barulho costumava ser comum.

Porém, isso foi minimizado nos equipamentos mais modernos e com motorização Inverter.

Um motor Inverter opera de forma constante, sem ligar e desligar durante o funcionamento, realizando a manutenção da temperatura do ambiente com maior eficiência. Ao evitar picos de consumo de energia elétrica, ele provoca menos impacto na conta de luz, além de ser mais silencioso.

De forma geral, aparelhos de ar-condicionado com motor Inverter são mais caros. Por outro lado, fabricantes estimam que a economia com um ar Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, chegando até a 70%, na comparação com equipamentos mais antigos.

Veja a seguir alguns modelos de ar-condicionado portátil que a Americanas separou.

Modelo de ar portátil da Philco com tecnologia Virus Protect e cinco modos: aquecimento, resfriamento, ventilação, desumidificação e purificação do ar no ambiente. Tem 12.000 BTUs de potência, função Dormir, Oscilação e Ionizador.

Modelo de ar frio Aovia da Gree com 12.000 BTUs e design compacto para se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Também possui modos de desumidificação e Sleep, além de classificação energética de nota A.

Opção mais econômica da lista, é um aparelho de resfriamento pequeno e fácil de transportar. Segundo a marca, basta colocar uma quantidade de água no reservatório e ligar para iniciar o processo de evaporação da água que resfria o ar do ambiente, assim como um climatizador. Tem três níveis de ventilação e funciona com cabo USB.