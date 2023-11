Vale a pena investir em um Galaxy S21 FE em 2023?

Apresentado há um ano e meio, o Galaxy S21 FE é um smartphone premium da Samsung com alguns cortes, para alcançar um público mais interessado no custo-benefício do que em comprar um celular topo de linha recém-lançado. Mas em 2023, ainda vale a pena investir em um S21 FE? A Americanas ajuda você a escolher seu próximo celular.

A Samsung acaba de apresentar o Galaxy S23 FE, sucessor natural do S21 FE (já que não existe um S22 FE). A linha Fan Edition, ou edição de fã, tem a proposta de reunir as características mais elogiadas pelos usuários da linha premium Galaxy S em um aparelho com foco no custo-benefício.

Detalhes e especificações do S21 FE

O Galaxy S21 FE conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, sem opção de expansão. Segundo a Samsung, é um processador que trabalha com rapidez e eficiência energética para o usuário poder experimentar jogos com gráficos pesados e desempenho multitarefas.

Este é um celular com conectividade com internet 5G, com NFC, permitindo pagamentos por aproximação, e reconhecimento facial, uma alternativa ao leitor de digitais na tela. A bateria é de 4.500 mAh e ele possui suporte para Samsung DeX.

Sua tela é de 6,4 polegadas, um painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, enquanto a traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo.

Falando em câmeras, são três lentes no conjunto traseiro: principal de 12 MP (f/1.8), ultrawide de 12 MP (f/2.0) e teleobjetiva de 8 MP (f/2.4), com foco automático, estabilização de imagem, zoom óptico de 3x e digital de até 30x.

A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo. O S21 FE faz vídeos em 4K a 60 quadros por segundo.

Atualmente, a Samsung garante cerca de quatro anos de atualizações de sistema operacional e de segurança para esse aparelho. O consumidor encontra o Galaxy S21 FE nas cores preto, branco, verde e violeta.

E vale a pena comprar o S21 FE em 2023?

Como dissemos, o Galaxy S21 FE foi lançado há um ano e meio, porém, ainda é um smartphone que atende o usuário médio que tem uma rotina multitarefa nos estudos e no trabalho. Além disso, consegue rodar a maioria dos jogos mobile da atualidade - mesmo que seja preciso reduzir as especificações gráficas.

Atualmente, o consumidor consegue encontrar o S21 FE 5G na Americanas por preços entre R$ 1.799,00 e R$ 2.200,00, o mesmo patamar de celulares intermediários da Samsung.

Para comparar, o Galaxy S22 pode ser encontrado por cerca de R$ 2.999,00, enquanto o Galaxy S23 tem preços a partir de R$ 4.399,00 na Americanas.