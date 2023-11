WhatsApp lança recurso para proteger endereço IP em chamadas; entenda

Com essa configuração do IP no WhatsApp, as chamadas serão transmitidas e redirecionadas por diferentes servidores, sem a necessidade de mostrar o endereço de protocolo de internet (endereço IP) para a pessoa que participa da chamada. É uma camada adicional de segurança às definições já existentes no aplicativo. As chamadas são criptografadas de ponta a ponta, portanto, mesmo que uma ligação seja retransmitida pelos servidores do WhatsApp, o aplicativo não poderá ouvi-las.