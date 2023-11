WhatsApp: novo app para MacBook está disponível na App Store

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (6) que o novo aplicativo específico para Macbook está disponível na App Store . A plataforma foi toda repaginada em agosto, mas, por algum motivo, o download era realizado apenas pelo site do mensageiro, o que confundia usuários. Agora será possível desfrutar de uma versão nativa, já está disponível globalmente. O WhatsApp expandiu o alcance para mais dispositivos, incluindo macOS , após testes beta, visando melhorar a experiência de uso no desktop. Nas linhas a seguir, veja tudo o que se sabe sobre a ferramenta até o momento.

MacBook ganhou nova versão do WhatsApp que agora está disponível na App Store — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Segundo a Meta, o WhatsApp para Mac foi mesclado com o aplicativo para iPhone na App Store, tornando-se um universal para ambas as plataformas. Baseado na versão do iPhone, o novo mensageiro foi transportado para o macOS com a tecnologia Catalyst, proporcionando um desempenho mais rápido. Quanto aos recursos, o novo aplicativo no macOS oferece as mesmas funcionalidades disponíveis no iPhone, como chamadas de áudio e vídeo em grupo.

Novo WhatsApp para MacBook é baseado na versão para Iphone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Entre os principais benefícios do WhatsApp para MacBook, podemos citar a economia de bateria, já que aplicativos nativos usam menos recursos de hardware. O acesso direto pelo computador, também é uma boa alternativa quando o telefone não está por perto. Por outro lado, é importante lembrar que, apesar de ser um aplicativo complementar, é necessário ter uma conta do WhatsApp configurada no telefone para usar a versão para Mac.

Já disponível para download, o novo aplicativo do WhatsApp para MacBook é inteiramente gratuito. No entanto, é necessário possuir a versão para iPhone com iOS 12 ou superior, enquanto a versão destinada ao Mac demanda macOS 11 (Big Sur) ou versões mais recentes. Os usuários do iPad também têm motivos para comemorar, pois a Meta anunciou que está atualmente realizando testes beta do WhatsApp para esse dispositivo.

Com informações de Mashable, 9TO5Mac e Beebom.

