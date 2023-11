WhatsApp testa camada extra de segurança no app; veja qual

O WhatsApp deverá lançar em breve o recurso de e-mail como uma camada extra de segurança dentro do mensageiro disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Segundo o site Android Police, o recurso está sendo testado desde o mês de agosto para proteger e fornecer ainda mais privacidade aos usuários, evitando possíveis invasões ao perfil. A função já está disponível para testadores na versão beta 2.23.24.10 da rede social no Android e há expectativa de que seja lançada pela Meta em breve. A seguir, confira mais detalhes sobre a ferramenta.

WhatsApp busca aumentar a segurança da rede social através de um recurso adicional de verificação por e-mail — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

É importante lembrar que as mensagens no app já são criptografadas de ponta a ponta e o sistema de segurança adicional através de e-mail será um recurso opcional para as contas dos usuários. A novidade poderia operar de forma semelhante à já conhecida chave de acesso por SMS. A ideia é garantir mais segurança e dificultar a invasão de contas em casos de roubo ou perda do dispositivo.

Segundo informações do site WABetaInfo, o aplicativo de mensagens reforça que os e-mails cadastrados não poderão ser vistos por outros usuários e que o endereço pessoal deverá ser utilizado para ajudar a acessar a sua conta em algumas situações. Assim, o número de telefone, que é a primeira forma de verificação, continua sendo o principal meio de cadastro e acesso ao mensageiro.

A ativação do método de verificação deve ser simples. Será necessário apenas incluir o e-mail no app e aguardar a verificação na caixa de entrada para confirmação. Para verificar se a função já está disponível em sua conta, basta acessar as configurações do WhatsApp, entrar no campo “Conta” e verificar se o campo "Endereço de e-mail" já está visível como uma opção para aumentar a segurança.

WhatsApp testa recurso de verificação por e-mail — Foto: Divulgação/GSMArena

Com informações de Android Police, GSMArena e WABetaInfo

