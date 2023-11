WhatsPix é confiável? Entenda nova versão do aplicativo Avaliador Premiado

Nos vídeos de divulgação do serviço, o WhatsPix é descrito muitas vezes como Avaliador Premiado , um golpe que já foi alertado aqui no TechTudo. Para imprimir maior credibilidade, os golpistas promovem posts em redes sociais e escrevem comentários falsos elogiando e certificando o funcionamento da plataforma. A seguir, entenda como o WhatsPix funciona e porque ele é perigoso.

O WhatsPix se apresenta como um aplicativo que remunera os usuários por realizar tarefas cotidianas, incluindo a avaliação de renomadas marcas, como a Shein. A proposta é que os usuários expressem suas opiniões sinceras sobre as roupas, contribuindo para o aprimoramento do desempenho de vendas da marca.

Este tipo de proposta é comumente promovida por meio de vídeos persuasivos no YouTube — postados em canais que costumam ser hackeados — nos quais pessoas contratadas postam depoimentos para validar e credibilizar o aplicativo. Uma estratégia adicional utilizada pelos falsos usuários do WhatsPix é alertar sobre a existência de outros sites fraudulentos, alegando que tentam imitar a plataforma.

Para reforçar ainda mais a confiança, os vídeos são inundados com comentários positivos que afirmam a eficácia do aplicativo, inicialmente parecendo ser de pessoas reais. No entanto, esses comentários são, na verdade, gerados pelos conhecidos como "bots", contribuindo para uma confiança falsa na aplicação.

Além disso, o WhatsPix também recorre à divulgação por meio de notícias em sites pouco confiáveis e a posts patrocinados impulsionados em redes sociais. Nas publicações, são compartilhadas promessas de ganhos significativos em curtos períodos, juntamente com ofertas de cupons de desconto para atrair usuários desavisados. Por fim, a existência de múltiplas versões do aplicativo adiciona uma camada de complexidade, dificultando a identificação da versão "oficial".

No Reclame Aqui, um usuário compartilhou sua experiência ao adquirir acesso ao WhatsPix, alegando que a plataforma prometia gerar renda por meio da análise de atendimento de grandes empresas. No entanto, após realizar pagamentos e aguardar a entrega do serviço, o que recebeu foi um aplicativo de apostas, não correspondendo às promessas iniciais. Ele expressa a frustração ao afirmar: "Não consigo entrar em contato com eles para o reembolso."