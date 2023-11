Xbox Game Pass de novembro traz Persona 5 Tactica, Rollerdrome e Duna

Persona 5 Tactica, Rollerdrome e Dune: Spice Wars são os novos jogos de novembro do catálogo do Xbox Game Pass, para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming e PC. O novo RPG da série Persona será lançado diretamente no serviço na sexta-feira (17), sendo considerado é o carro-chefe do mês. Da mesma forma, usuários também terão a oportunidade de jogar Coral Island, já disponível hoje (14). Confira mais detalhes sobre os games do Xbox Game Pass no mês de novembro, assim como as datas em que poderão ser jogados.