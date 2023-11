Xbox Series X ganha versão 'de chocolate' com controle comestível

O Xbox Series X irá ganhar uma versão temática baseada no filme "Wonka", história que conta a origem do personagem de A Fantástica Fábrica de Chocolate, em uma parceria da Microsoft com a Warner Bros. Pictures . Apesar da aparência, o console em si não é comestível, mas acompanhará um controle realmente feito de chocolate que poderá ser consumido.

Usuários terão a chance de ganhar o console, o controle e mais prêmios por meio de um sorteio. Para participar, basta ter mais de 18 anos, seguir o perfil do Xbox na rede social X (antigo Twitter) e retuitar o post da promoção com a hashtag #XboxWonkaSweepstakes. Vale lembrar que Wonka será lançado nos cinemas em 7 de dezembro no Brasil.

Xbox Series X de Wonka traz primeiro controle do Xbox comestível feito 100% de chocolate — Foto: Reprodução/Xbox Wire

👉 Qual é o melhor console para jogar online? Opine no Fórum do TechTudo

Apenas um vencedor levará o prêmio para casa, cujo valor estimado é de US$ 789,97 (por volta de R$ 3.887). O pacote inclui o Xbox Series X personalizado com aparência de barra de chocolate que acompanha um estande para exibição, simulando uma loja Wonka, o controle de chocolate comestível, um controle personalizado Wonka na cor bordô e um controle preto tradicional, além de 3 meses de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e uma caixa de trufas de chocolate. O vencedor do sorteio será avisado por suas mensagens diretas no X/Twitter em até 7 dias após o fim do período de participação.

Xbox Series X inspirado no filme Wonka têm aparência de barra de chocolate e acompanha controle comestível — Foto: Reprodução/Xbox Wire

A caixa de chocolates contém trufas de chocolate temáticas dos consoles Xbox com nomes como: Achievement Hunting (caçador de conquistas) com ingredientes energéticos, Button Masher (apertador de botões) com café expresso, Your Citrus Sidekick (seu companheiro cítrico) com laranja, Xtra Kick (potência extra) com um pouco de picância e Wonka for the Win (Wonka para a vitória) com chocolate 100% puro.