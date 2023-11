Xbox tem descontos de até 50% em Starfield e mais jogos na Black Friday

👉 Elden Ring vai ser lançado no Xbox Game Pass? Saiba no Fórum TechTudo

O popular RPG espacial da Bethesda Starfield está com 20% de desconto custando R$ 279,96, disponível também no Xbox Game Pass e PC Games Pass caso jogadores queiram testá-lo antes de comprar. Os games de esporte também estão em alta com EA Sports FC 24 (sucessor de FIFA 23) e NBA 2K24 com 50% de desconto a partir de R$ 174,95 e o lançamento EA Sports UFC 5 com 30% off por R$ 251,30. O aclamado game de luta Mortal Kombat 1 da NetherRealm Studios sai por R$ 209,30 enquanto Street Fighter 6 fica por R$ 186,93. Diablo 4 pode ser encontrado por R$ 209,94 e tem um desconto também em sua edição Digital Deluxe.