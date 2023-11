Zelda vai ganhar live-action nos cinemas com parceria de Sony e Nintendo

The Legend of Zelda vai ganhar um filme com atores reais em breve. A notícia oficial foi dada pela conta oficial da Nintendo no X, antigo Twitter . Shigeru Miyamoto, lendário designer de jogos da empresa, escreveu a nota e informou aos fãs que a iniciativa é uma parceria da Nintendo e da Sony , em sua divisão de filmes. As duas empresas vão financiar o longa-metragem, que terá produção do próprio Miyamoto, em parceria com Avi Arad – este que, por sua vez, foi o responsável pelo sucesso dos filmes do Homem-Aranha nos cinemas. Vale lembrar que ainda não há previsão de estreia, e tampouco mais detalhes a respeito de elenco e enredo do live-action.

The Legend of Zelda vai chegar aos cinemas com Nintendo e Sony — Foto: Divulgação/Nintendo

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Opine no Fórum do TechTudo

De acordo com a mensagem de Miyamoto, o longa já está em produção há algum tempo, mas só agora teve luz verde da Nintendo para continuar. Além do designer e de Avi Arad, o projeto conta com Wes ball como diretor. Ele é responsável por filmes recentes de certo sucesso, como a trilogia Maze Runner, que fez fama entre adolescentes, além do futuro Planeta dos Macacos: O Reinado. Ball já se mostrou fã de Zelda no passado, em comentários nas redes sociais.

Em nota oficial, a Nintendo informa que a Sony Pictures financia o filme, mas que mais de 50% do orçamento virá da própria Nintendo, que é a dona da marca. Já a distribuição nos cinemas ficará a cargo da Sony, que já tem mais experiência no ramo – inclusive com adaptações “da casa”, como Gran Turismo e Uncharted, do PlayStation, que ganharam filmes recentemente.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está entre os melhores games de 2023; franquia vai ganhar live-action em breve — Foto: Divulgação/Nintendo

Vale lembrar que a Nintendo já experimentou um sucesso nos cinemas há poucos meses, com o filme do Super Mario. A produção custou US$ 100 milhões para ser feita e rendeu, em bilheterias, mais de US$ 1,3 bilhão. Por outro lado, The Legend of Zelda, apesar de ganhar o anúncio oficial, vai demorar para chegar às telonas e nem mesmo elenco tem definido.

A série Zelda nasceu em 1986, no NES. De lá para cá, se tornou um dos grandes sucessos da Nintendo, com jogos lançados em todos os seus aparelhos. Seu protagonista é Link, um jovem elfo que tem sempre a missão de salvar a princesa Zelda e seu reinado, Hyrule, das mãos das forças das trevas. Seu jogo mais recente saiu em 2023, com The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, no Nintendo Switch.