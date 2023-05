Quiz Star Wars Day: você sabe tudo sobre a franquia? Teste e descubra

O Star Wars Day é comemorado nesta quinta-feira (4). Esta é uma data muito especial para todos os fãs da saga intergaláctica criada por George Lucas. Celebrada anualmente em 4 de maio, o dia é uma homenagem à famosa frase "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você"), uma das mais icônicas do universo de Star Wars. Desde a primeira celebração em 2011, o Star Wars Day se tornou um evento global, com eventos, lançamentos e atividades especiais realizadas em todo o mundo.