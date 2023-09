Quantos memes clássicos você conhece? Faça o teste e descubra

Memes são a melhor parte da Internet, e disso pouca gente discorda. Hoje em dia, com as redes sociais em alta e uma taxa maior de conexão nas cidades do Brasil, absolutamente qualquer evento minimamente cômico cai nas graças dos tuiteiros, mas será que você consegue lembrar de alguns memes clássicos? O TechTudo preparou um quiz com algumas das brincadeiras que surgiram entre os anos de 2000 e 2010. A seguir, responda às perguntas e descubra se você é um "mestre memeiro". Agora, se você não for, não fique triste: leia os conteúdos abaixo e saiba tudo sobre esse universo.