Quiz Wandinha: você sabe tudo sobre a série? Teste e descubra

Wandinha é a nova série de sucesso da Netflix, que quebrou recordes do serviço de streaming em sua primeira semana. A produção conta a história da menina gótica da Família Addams, interpretada por Jenna Ortega. A personagem vai para um internato do ensino médio após um incidente provocado por ela em seu antigo colégio. A Escola Nunca Mais é uma instituição para pessoas como a protagonista, onde somente jovens excluídos e com dons sobrenaturais são aceitos.