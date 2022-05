Você sabe como limpar a tela da smart TV? Faça o teste

Smart TVs são eletrônicos que demandam cuidado especial, já que são televisões mais delicadas do que as que eram utilizadas antigamente. Isso pode causar algum receio na hora de limpar o produto, principalmente em relação às telas, fazendo com que muitos usuários tenham medo de higienizar seus aparelhos. Por outro lado, existem aqueles que o fazem de maneira errada, podendo danificar o televisor e seus componentes.