Amazon Echo Buds em review: testamos o fone com cancelamento de ruído

Testei o aparelho por seis meses e, num geral, a experiência foi satisfatória. O Echo Buds 2 apresenta bom cancelamento de ruído e níveis agradáveis de graves e agudos. A conexão com a Alexa funciona como um adicional bem atrativo. A seguir, confira em detalhes o review do TechTudo sobre o fone mais recente da Amazon.

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?

Design

O Echo Buds não possui fios e tem design intra-auricular, que se encaixa bem ao ouvido. Seu formato é arredondado, tem a logo da Amazon na base de toque e só está disponível na cor preta. O estojo de carregamento possui forma retangular e ímã, o que facilita o manuseio na hora de guardá-lo. O fone conta com proteção IPX4 contra suor e respingos de água, mas não é totalmente à prova de água. Por isso, a fabricante não recomenda nenhum tipo de imersão do aparelho, pois isso pode danificá-lo permanentemente.

Dentro da caixa, são quatro tipos de ponteiras para melhor encaixe na orelha: S, M, L, XL. Além disso, também há dois ganchos de fixação de tamanhos diferentes (S e L), indicados para atividades físicas, já que proporcionam maior segurança e estabilidade ao fone em movimentos rápidos e intensos.

No teste, os tamanhos grandes para uso diário não me agradaram tanto. Usei o menor tamanho disponível, o S, e mesmo assim achei que ele ficou mais largo do que o normal. Em alguns momentos, inclusive, o fone escapou do meu ouvido por conta disso.

Qualidade de som

Apesar de ser um fone intra-auricular, a função cancelamento de ruído, presente no Echo Buds, proporciona uma grande imersão ao usuário e um excelente isolamento acústico externo. Ele atenua os barulhos e, com isso, fornece um som de melhor qualidade, sem interferências exteriores. Em minha experiência usando o produto, por diversas vezes ocorreu de eu estar sendo chamada e não ouvir ou prestar atenção.

O fone da Amazon apresenta, também, boa batida, com níveis de médios, agudos e graves bem satisfatórios, o que proporciona um som limpo e agradável. Ao escutar a música "Beat It", do Michael Jackson, no trecho da gravação em que batem na porta, eu cheguei a olhar para trás achando que realmente tinha alguém me chamando.

Conexão com a Alexa

Este é um tópico especial, porque é um dos poucos fones com conexão a uma assistente de voz nativa. Para fazer o uso desta função, é necessário baixar o app Amazon Alexa, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e depois cadastrar o fone no aplicativo. O passo a passo é bem intuitivo e, após a vinculação, você pode fazer perguntas à Alexa que ela irá te responder.

É possível realizar várias ações específicas, como programar lembretes ou pedir para a assistente de voz da Amazon tocar alguma música no Spotify. Testamos a função e achei muito interessante e útil para momentos nos quais você está ocupado fazendo uma atividade aeróbica e quer saber a previsão do tempo ou o estado do trânsito na sua região, por exemplo. No entanto, é importante lembrar que, para usar a Alexa, é necessário estar conectado à internet, seja pelos dados móveis ou pelo Wi-Fi.

Bateria

A segunda geração do fone da Amazon chega ao mercado com a promessa de até cinco horas de bateria com cancelamento de ruído ativo e até 6,5 horas com ele desligado. O estojo conta com recarga adicional de até 19,5 horas em casos de cancelamento de ruído desativado e 15 horas com ele ativado.

Em minha experiência, o Echo Buds obteve um tempo de funcionamento positivo. No uso em uma viagem de cinco horas com o volume em cerca de 50%, ele durou por todo o trajeto e, ao final, ainda estava com 30% de bateria. Isto sem recarga via estojo.

Conectividade

A conexão do Echo Buds é feita via Bluetooth e, para conectá-lo, basta pressionar por alguns segundos o único botão disponível no estojo. Após este tempo, uma luz azul irá piscar indicando que o fone está disponível para conexão. Depois de acionado o Bluetooth do dispositivo ao qual se deseja conectar, rapidamente o fone se conecta e manda um aviso de pareamento.

O fone da Amazon possui um sensor tátil na base externa por meio do qual é possível realizar alguns comandos. Com um toque, você pausa ou reproduz a música; com dois toques você pula para a próxima faixa; com três toques você volta a reprodução para o início; e, ao manter o dedo pressionado, o modo ambiente ou o cancelamento de ruído podem ser ativados.

Estas possibilidades facilitam muito o controle do dispositivo em momentos nos quais o celular está longe das mãos. No entanto, minha experiência com esta função não foi das mais satisfatórias. O sensor tátil apresentou um certo delay, principalmente nos comandos de três toques ou ao manter o dedo pressionado. Além disso, os comandos de pausa e reprodução são bem sensíveis, então qualquer movimento para ajeitar o fone ao ouvido, por exemplo, pode fazer com que o fone entenda que deve tocar, pausar ou reproduzir a música mesmo que o comando não tenha sido acionado. Apesar destas questões, achei o sensor bem interessante e útil para o uso no dia a dia.

Preço e concorrentes

Com preço de lançamento de R$ 899, o intra-auricular da Amazon é encontrado hoje no site da marca pelo mesmo valor. Outro fone considerado seu concorrente é o Beats Studio Buds, da marca Beats, que tem faixa de preço semelhante e foi feito para substituir os AirPods Pro.

