Minecraft Legends em review: gameplay traz novos conceitos para a franquia

Minecraft Legends é o mais novo jogo da famosa série do estúdio Mojang e da Microsoft. O título tenta dar um novo ar para a marca Minecraft , com gameplay diferente até mesmo do spin-off anterior, Minecraft Dungeons. Apesar disso, o game mantém a pegada familiar com elementos clássicos, personagens e até mapas que os jogadores mais acostumados com o universo da franquia vão reconhecer.

Com data de lançamento prevista para o próximo dia 18 de abril e preços a partir de R$ 200, o jogo também fica disponível para download via Xbox Game Pass a partir do dia 1 para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. Há ainda versões para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch. O TechTudo traz a seguir uma análise completa do novo título da Mojang. Confira:

Minecraft Legends é nova aventura de estratégia — Foto: Divulgação/Mojang

Um novo mundo de aventuras

Acredite se quiser: Minecraft Legends tem enredo! O jogo se passa no mesmo mundo do jogo principal, mas apresenta uma história fixa, que vai se desenrolar conforme o jogador avança pelas fases e missões. Na história, somos apresentados a três seres divinos que vivem lá: Conhecimento, Premonição e Ação. São eles que abordam o personagem do jogador, um aventureiro sem nome, para salvar o mundo.

Tudo começa quando um portal do Nether, o “submundo” de Minecraft, é aberto no Overworld. A partir dali, várias criaturas malignas começam a fugir e ameaçar os vilarejos espalhados pelo mapa. É a partir disso que Conhecimento, Premonição e Ação, observando tudo que acontece de longe, decidem agir e convocar o jogador.

Minecraft Legends usa o mundo do jogo original, mas de forma diferente — Foto: Divulgação/Mojang

A história de Minecraft Legends começa simples e se desenvolve de forma bem direta. Não há muitos momentos impressionantes, até por conta da natureza do jogo. Ainda assim, temos diálogos agradáveis e personagens carismáticos. Aqui, vale um destaque negativo: o game tem apenas dublagem em inglês, mesmo que conte com textos e legendas no nosso idioma.

Gameplay confusa no início

A questão de uma eventual dublagem em português poderia ajudar no entendimento do jogador, sem depender tanto de texto, por exemplo. Muito por isso, o início do game acaba sendo um pouco confuso. O título é de estratégia em tempo real e, de longe, lembra a série Pikmin, da Nintendo. Por isso espere por controles bem elaborados e comandos dignos de nota para realizar ações simples.

Minecraft Legends pode ter comandos confusos — Foto: Divulgação/Mojang

É preciso combinar vários botões para coletar madeira ou pedra, ou até invocar aliados. O personagem do jogador comanda outras criaturas que fazem estas tarefas para ele ou ela, isso enquanto cavalga pelo mapa atacando inimigos e explorando a área. O sistema é até interessante, ainda que não seja inovador, mas que pode parecer pouco intuitivo e difícil de gravar para alguns jogadores.

É preciso interagir com muitos tipos de menu para alternar entre construção e combate, por exemplo, ainda que eles estejam acessíveis a poucos botões. Ainda assim, depois de dominado, Minecraft Legends é uma boa opção de entretenimento. O jogo traz comandos polidos, apesar de bagunçados e pode render bons momentos para quem quer se dedicar, já que o nível de desafio é até relativamente alto, levando em conta a natureza da aventura.

Como Minecraft Legends funciona?

Como citado, Minecraft Legends é um jogo de estratégia em tempo real. O jogador controla apenas um personagem, que funciona como se fosse um “cursor” pelo mapa. Ele dá as ordens para seus aliados realizarem ações no mapa. Essas atividades variam entre construir coisas, coletar recursos, batalhar contra outras criaturas e, em geral, poucas variações relacionadas a estes elementos.

Em Minecraft Legends há combates e estratégia — Foto: Divulgação/Mojang

É um game que consegue se distinguir bastante da fórmula tanto do Minecraft original quanto da versão Dungeons, que possuem mais elementos de ação. Aqui o que interessa é pensar de forma estratégica, por mais que os combates também façam parte das fases e missões. Minecraft Legends funciona de forma honesta com sua proposta e usa o mundo do jogo de maneira inteligente para abarcar os fãs que já são familiares a este universo.

Além de toda a campanha, há ainda um componente multiplayer, tanto PvP, ou seja, de jogador contra jogador, quanto coop, PvE. Esse é um indicativo de conteúdo robusto e preocupado em manter a base de jogadores viva.

Design simpático, seguindo o clássico

Minecraft Legends também se esforça em parecer simpático e usar bem o mundo de Minecraft em seu favor no aspecto visual. Os gráficos não são os mesmos do Minecraft clássico, mas passam bem perto. Na verdade, aqui tudo é ainda mais colorido, com animações diferenciadas em detalhes, como nas gramas e em algumas criaturas.

Minecraft Legends tem gráficos bonitos e bem limpos — Foto: Divulgação/Mojang

O design geral deixa o usuário sempre curioso a explorar cada vez mais os elementos encontrados pelo mapa. Minecraft Legends faz bom uso de sua identidade gráfica e não é um game tão pesado assim para computadores mais modestos. O design do personagem principal é personalizável, com algumas opções pré-prontas, e o jogador pode definir sua aparência também no meio do game, caso decida mudar em outro momento.

Conclusão: Minecraft Legends vale a pena?

Apesar de ter comandos inicialmente confusos e não ajudar bem a organização do jogador, Minecraft Legends é uma ótima diversão para quem já está cansado da versão original e também já aproveitou tudo que tinha para aproveitar em Minecraft Dungeons. O jogo tem personalidade, diverte, oferece uma experiência bem diferenciada de estratégia em tempo real e também se inspira de forma positiva em outros exemplos da indústria.

Complete isso com bons gráficos, design agradável de personagens e cenários como um todo, além do modo multiplayer que promete expandir a jogatina para muita gente. Vale lembrar que Minecraft Legends também deve receber conteúdos extras conforme os meses se passam após o lançamento inicial, então a vida útil do jogo pode ser bem longa.