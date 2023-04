Review Star Wars Jedi Survivor: jogo foca no enredo com mudanças pontuais

Star Wars Jedi: Survivor é o próximo lançamento do universo da franquia e chega na próxima sexta-feira (28). Além de fazer parte de uma das franquias de filmes mais famosas da cultura pop, o título da Respawn Entertainment e EA é também sequência de um dos jogos mais aclamados pelos fãs da saga: Fallen Order , lançado em 2019. Na história, passada 5 anos após os eventos do game anterior, jogadores controlam novamente o Jedi Cal Kestis, que sobrevive à caça imposta nos primeiros anos do Império Intergalático. Após fugir da Ordem 66, dos inquisidores, e até mesmo de Darth Vader, o Jedi está em fuga, buscando um novo lar.

Além do peso de fazer jus a uma história consolidada e com uma legião de fãs, Jedi Survivor tem a missão de ser um divisor de águas, como sequência do incrível Fallen Order. Mas será que o jogo traz a excelência necessária? Ou só cumpre o papel de continuação, sem qualquer "uau"? O TechTudo jogou o lançamento e traz o review completo a seguir. Confira:

2 de 7 Star Wars Jedi: Survivor traz o retorno de Cal Kestis, agora um Cavaleiro Jedi e em busca de um novo lar; confira a review — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Star Wars Jedi: Survivor traz o retorno de Cal Kestis, agora um Cavaleiro Jedi e em busca de um novo lar; confira a review — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Um novo lar e um novo Jedi

No jogo anterior, Cal Kestis era apenas um jovem Padawan que tentava completar seu treinamento e restaurar a Ordem. Agora, ele é um Cavaleiro Jedi, um dos últimos da galáxia, e deve procurar um lugar para recomeçar em meio à perseguição constante do Império.

Assim, vemos no novo game um protagonista mais maduro e com uma energia um pouco mais pesada, muito por conta de todos os momentos de tensão, tristeza e desespero vividos na história do game anterior. Por outro lado, ele também tem habilidades e força aprimoradas, sendo capaz de fazer tudo o que podia antes, mas, agora, de forma ainda melhor.

3 de 7 Star Wars Jedi: Survivor tem minutos iniciais de ação frenética, já com gameplay e com pouca contextualização — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Star Wars Jedi: Survivor tem minutos iniciais de ação frenética, já com gameplay e com pouca contextualização — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Jedi Survivor começa com momentos de ação frenética, já focados na gameplay, o que traz uma contextualização não tão detalhada como a de Fallen Order. Aqui, uma faca de dois gumes: se você começar a jogar o novo game logo após terminar o anterior, a sequência vai funcionar de forma mágica. Isso porque, por já te entregar o controle, ela vai fazer você sentir como se não houvesse um intervalo grande entre a chegada de um jogo e outro – como uma história criada por inteiro e, depois, cortada em duas partes.

Por outro lado, se você terminou a campanha lá em 2019 e passou todo esse tempo aguardando pelo retorno, a sensação pode ser como a de acordar após um cochilo de forma abrupta – você lá, todo sonolento, e, de repente, um bombardeio de informações.

Isso pode ser ruim de diferentes formas; seja por não lembrar do que aconteceu, especialmente se não for um aficionado pela lore de Star Wars, ou por não conseguir entrar no clima do jogo. Apesar disso, pode não ser de todo mal, já que a sensação de desespero provocada segue o que vive o próprio personagem, que se vê totalmente fora do eixo de uma hora para a outra.

4 de 7 Como esperado, os visuais, principalmente dentro das naves e nos planetas, impressionam jogadores de Star Wars Jedi: Survivor — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como esperado, os visuais, principalmente dentro das naves e nos planetas, impressionam jogadores de Star Wars Jedi: Survivor — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Nos primeiros minutos, vemos Cal algemado. Ele está barbudo, com cara de cansado, decepcionado e muito revoltado com o fato de sua busca para restaurar a Ordem Jedi não ter dado certo. Aqui, vemos o quanto o personagem ganha novas camadas de profundidade, que permitem a ele ser mais do que só o simpático mocinho de Fallen Order. Além de proporcionar uma maior identificação com o jogador, toda essa angústia serve como motivação para o Jedi, que, mais do que nunca, precisa salvar o mundo e a si mesmo.

Como bem sabemos de outras figuras de AAAs de sucesso, como Nathan Drake em Uncharted, ou o próprio Batman, são as feridas que fazem os grandes heróis (e games). Não à toa, é possível encontrar elementos bastante parecidos com esses jogos ao longo de Survivor, especialmente no que diz respeito à exploração, um ponto bastante alto do jogo, e nas mecânicas de combate em terceira pessoa e locomoção.

Por exemplo: ao longo da gameplay, ele usa diferentes sabres de luz (e de vários modos, como um em cada mão, um pequeno, um grande e por aí vai), dá chutes nas paredes para chegar a saltos impressionantes, escala superfícies com as mãos ou usando ganchos, atravessa por frestas e resolve enigmas ao maior estilo Tomb Raider, além de derrotar inimigos com técnicas impressionantes. Assim, o jogo traz uma linda mistura de ação e aventura, bem nos moldes de Metroidvania.

5 de 7 Star Wars Jedi Survivor: cenários são grandiosos e jogatina conta com apoio para jogadores que não lembram dos comandos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Star Wars Jedi Survivor: cenários são grandiosos e jogatina conta com apoio para jogadores que não lembram dos comandos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Algo bastante interessante, e que retorna neste título, é a possibilidade de melhorar o personagem e os ambientes. Assim, ao avançar na história, é possível desbloquear novas habilidades, comandos e atividades, o que, ao transitar por diferentes ambientes, como Koboh, permite upgrades e expansões. Inclusive, fazer as missões e objetivos secundários são muito importantes nesse sentido, pois elas oferecem pontos para evoluir seu personagem.

Outro fator muito impressionante e, talvez, um dos pontos-chave do game, são as opções de personalização de Cal e seu fiel escudeiro, BD-1 – o que dá um quentinho ainda maior no coração, principalmente para quem é fã. Diferentemente de Fallen Order, são várias as opções de peças cosméticas para customizar, como cabelos, roupas e acessórios, incluindo os sabres de luz, que podem ter cor, tamanho, partes e truque alterados. Assim, você vive a aventura de Star Wars à sua maneira.

No entanto, apesar de todas as novidades interessantes e todas as referências aos filmes principais, como a ida até Coruscant, o game é bem similar ao jogo anterior. As mecânicas gerais não foram muito modificadas, os menus continuam bem parecidos e, diferentemente de Fallen Order, não há muito um sentimento de revolução. Assim, o título é empolgante por existir uma continuação da história, mas praticamente só por isso.

6 de 7 Star Wars Jedi: Survivor conta com vários planetas, como Koboh e Coruscant, nos quais você vai precisar viajar entre, como no jogo anterior — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Star Wars Jedi: Survivor conta com vários planetas, como Koboh e Coruscant, nos quais você vai precisar viajar entre, como no jogo anterior — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Ambientação, gráfico e desempenho

Tudo grita “Star Wars”, como de costume. Seja a trilha sonora, a caracterização dos personagens, os efeitos de iluminação ou os ambientes familiares aos filmes. Assim como em Fallen Order, esses elementos são peças essenciais para trazer a atmosfera do universo de George Lucas ao mundo do jogo, mas, apesar de toda a fidelidade, não existem grandes sobressaltos. Parece que as melhorias foram muito mais no sentido de trazer mudanças pontuais do que, de fato, agregar à gameplay.

Assim como demais elementos, os gráficos de Star Wars Jedi: Survivor seguem a linha do jogo anterior. Existe um nível de realismo e detalhe bastante bem feito, com todos os personagens muito fiéis ao que devem ser, mas nada muito fora do que o jogo já havia proposto em outras ocasiões. De qualquer forma, pela grandiosidade do todo, é impossível dizer que o game não agrada visualmente.

Vale ressaltar que durante os testes feitos pelo TechTudo, foi necessário jogar com HDR desligado por conta de recomendações da empresa, o que trouxe um impacto significativo para os visuais, deixando-os mais “lavados”. Depois das primeiras cutscenes, inclusive, há um downgrade notável, mas que não chega a atrapalhar a imersão no game. No entanto, a EA disponibilizou um patch para atualizar alguns desses aspectos, que não devem ser um problema.

7 de 7 Star Wars Jedi: Survivor traz combates com muita energia e opções inéditas, como novos modos de usar o sabre de luz — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Star Wars Jedi: Survivor traz combates com muita energia e opções inéditas, como novos modos de usar o sabre de luz — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

No que diz respeito a desempenho, não foram identificados bugs significativos ou travamentos que impediram a execução de qualquer movimentação no game. Porém, vale lembrar que esse título tem como recomendação ser jogado com o console conectado à Internet. Assim, caso seu Wi-Fi esteja instável, essas questões podem afetar bastante a jogatina – e, em alguns casos, até mesmo impedi-la.

Star Wars Jedi Survivor: vale a pena?

Vale! O jogo funciona como uma ótima continuação do primeiro, e entretém o suficiente para convencer o jogador. No entanto, é preciso ter em mente que o título não traz uma gameplay tão revolucionária quanto a anterior, embora ainda assim seja muito encantadora.

É importante dizer que esse é um cenário comum em sequências de franquias, especialmente quando o primeiro game é muito impactante. Isso porque é necessário não só ser bom o suficiente para chegar aos pés do anterior, mas também ir além – algo que requer muito trabalho, e, muitas vezes, fica para o título seguinte, que vai “fechar” a série. É possível ver isso na trilogia de Shadow of the Tomb Raider, em Horizon: Forbidden West e até mesmo no próprio Uncharted, do qual o game da Respawn visivelmente bebe da fonte.