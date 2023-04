Samsung QN90B em review: TV junta alta qualidade a bons recursos gamer

O televisor está à venda no Brasil por preços a partir de R$ 3.499, valor encontrado na Amazon pela versão menor. O TechTudo testou a versão de 50 polegadas da TV gamer e conta, a seguir, tudo sobre seu uso no dia a dia. Confira.

Design

Visualmente, a Neo QLED QN90B é bem simples, com “tela infinita”, suporte em peça única e, de lado, espessura de apenas 2,7 cm. A estética da TV é ideal para uma sala de estar, por exemplo, já que orna facilmente com móveis e praticamente qualquer cor ou tipo de parede. Ao mesmo tempo, com a opção de 43 polegadas, é importante considerar a possibilidade de instalar o aparelho em um quarto ou escritório, por exemplo. Com tamanho reduzido, o dispositivo deve caber em praticamente qualquer lugar.

Falando sobre a versão menor do televisor, é importante destacar a resolução 4K e a taxa de atualização presentes no modelo. É uma alternativa da Samsung para funcionar também como monitor gamer, mas mantendo a alta qualidade de uma smart TV. Esta é uma movimentação recente do mercado, que até pouco tempo atrás oferecia apenas telonas com 4K, deixando muitas pessoas sem alta resolução por questão de espaço.

Também vale destacar o controle remoto das smart TVs top de linha da Samsung. O acessório não utiliza pilha, trazendo um design fino, com poucos botões e bastante elegante, que também compõe o ambiente. De uso simples, o dispositivo tem bateria interna que se recarrega sozinha a partir da luz - mas também pode chegar aos 100% por meio de uma entrada USB-C na base. Além desse detalhe “curioso”, há botões para os principais serviços de streaming do mercado, como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

Sistema operacional com foco gamer

O Tizen trazido pelas TVs Samsung teve uma leve alteração ao longo dos últimos anos, trazendo uma interface mais semelhante ao observado em dongles como o Fire TV Stick ou mesmo o Apple TV. Há, por exemplo, um menu principal com seções como o Gaming Hub ou mesmo sugestões de conteúdos para assistir.

Apesar da mudança, a impressão foi de uma usabilidade pouco intuitiva, sendo necessário explorar bastante antes de automatizar as ações do dia a dia. Aqui, vale destacar a fluidez do sistema, mesmo que alguns travamentos pontuais tenham aparecido. A operação é bastante rápida e sem grandes lags, permitindo o uso dos principais recursos disponíveis.

Voltando ao Gaming Hub, é importante destacar a possibilidade de logar com sua conta no Xbox Game Pass ou mesmo GeForce Now, plataformas que oferecem jogos inteiros pela nuvem. Por lá, você pode acessar ainda serviços como a Twitch, seja para assistir lives de gameplay ou até partidas de futebol, além de conectar controles e outros acessórios para ter a melhor experiência ao jogar. O usuário também consegue realizar ajustes envolvendo o formato da tela, que vai até o “super ultra-wide” em games de PC, configurações de exibição, entre outros pontos.

Também é importante citar os ajustes smart da TV, garantindo a melhor qualidade de imagem possível em diferentes ambientes e até horários do dia. A própria QN90B mexe nas configurações de imagem e som, levando em conta a incidência de luz, os tipos de conteúdo, ruídos externos, assim como sua posição em relação ao dispositivo.

Há ainda recursos extras, indo desde integração a serviços de casa inteligente, como Alexa e Google Assistente, até o Multitela, permitindo a exibição de até dois conteúdos ao mesmo tempo no aparelho. Estão presentes ainda o Samsung TV Plus, que traz diversos canais gratuitos em português, e o Google Duo, com a possibilidade de realizar chamadas de vídeo diretamente na telona.

Qualidade de imagem e som

Além dos recursos gamer, que favorecem uma boa jogatina, as tecnologias de imagem e som presentes na Neo QLED QN90B são dignas de uma TV top de linha. A começar pelo painel mini LED, que promete profundidade ainda maior em relação às QLEDs de outras gerações. A ideia aqui é diminuir o LED padrão a ponto de reproduzir as cores na tela de forma mais pontual, evitando manchas brancas em cenas escuras, por exemplo.

Para isso, o dispositivo conta também com o Processador Neural Quantum 4K, que usa Inteligência Artificial para manter a reprodução limpa, além de upscaling para garantir uma imagem de qualidade mesmo em conteúdos de resolução menor. As cenas também contam com um acabamento em 3D por meio das redes neurais disponíveis, dando maior profundidade, sobretudo em trechos com grande contraste. A exibição de cores, por sua vez, é de 100%, segundo a Samsung.

A atualização de 144 Hz também é outro ponto a se destacar, já que faz uma grande diferença na hora de jogar ou assistir a filmes em geral. O recurso está presente nas versões de 43” e 50 polegadas, garantindo uma boa exibição de frames por segundo em diferentes conteúdos. Durante a jogatina, realmente foi importante essa maior velocidade na troca de quadros, levando até a uma performance melhor em games “movimentados” como FIFA 23, Elden Ring, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us Parte 1, entre outros.

Na parte sonora, a TV da Samsung traz recursos bem legais de otimização. Com Dolby Atmos presente, o aparelho tem um som encorpado e potente (são 40 Watts RMS em 2.2 canais na versão de 50 polegadas). Além disso, o recurso “Som em Movimento” da marca promete uma grande imersão ao passar a sensação de que os ruídos seguem a exibição na tela. Isso de fato acontece e deixa a experiência ainda melhor em filmes, por exemplo.

No caso de jogos, apesar de ser algo interessante, não supera a qualidade de um headset gamer ou fone, sobretudo com o PlayStation 5 (PS5), que traz áudio espacial nativo no console.

Entradas e demais recursos

A smart TV gamer da Samsung tem 4 entradas HDMI 2.1, padrão mais recente (e de melhor capacidade) do mercado, além de duas USB do tipo A, permitindo recarregar controles e outros acessórios, por exemplo. Com maior capacidade, a entrada de vídeo e som permite aproveitar ao máximo consoles, PCs e soundbars ligadas à TV. Aparelhos de som da Samsung, inclusive, têm uma integração facilitada com o dispositivo, permitindo o uso conjunto para o “Som em Movimento”, o que deixa a imersão ainda maior.

Como a pegada gamer tem bastante foco, a Samsung trouxe também o recurso FreeSync na smart TV, garantindo uma exibição mais exata do que é processado no videogame ou computador, por exemplo. Vale lembrar que a tecnologia da AMD evita problemas como falhas ou bugs em geral. Também há um ajuste automático para o modo jogo, com alteração na reprodução para otimizar a experiência do usuário.

Conclusão

A Neo QLED QN90B garante em qualidade de imagem e um bom sistema operacional, como toda TV top de linha da Samsung. Apesar disso, o foco gamer traz alguns adicionais, como recursos de otimização, suporte a serviços diretamente na TV e a taxa de atualização de maior frequência. Essas tecnologias facilitam a vida de quem joga, mas também ajudam o usuário a ter uma experiência ainda melhor no dia a dia, independente do tipo de uso.

Dessa forma, a TV é uma alternativa muito interessante para quem deseja comprar um aparelho para a sala de estar e que seja funcional para toda a família. E, mesmo assim, não deixa de ser uma opção muito boa para quem busca um dispositivo para instalar no quarto e que funcione de forma mais íntima, especificamente para curtir seus jogos no PC ou console. Nesse caso, mesmo sendo maior e mais cara que um monitor gamer, o fato de ter resolução 4K, e uma boa atualização, além do sistema operacional em si, pesa a favor do modelo.

