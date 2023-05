Review Redfall: jogo é ideal para quem curte terror simples e direto

Redfall é o mais novo jogo do estúdio Arkane que chega para PC, Xbox Series S e Xbox Series X . O game de tiro em primeira pessoa tem como objetivo se diferenciar a partir da temática e conforme o jogador se envolver com os elementos sobrenaturais da história. Redfall traz um misto de aventura com horror, além de estratégia, furtividade e muita noção de liberdade para seus usuários.

Redfall tem seu lançamento previsto para 2 de maio e é uma das grandes promessas da Microsoft, atual dona da Bethesda, para 2023. Vale ressaltar que o jogo será vendido por preços a partir de R$ 250 e também estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass.

Bem-vindos ao novo jogo Redfall

Redfall também é o nome da cidade onde se desenrola o plano principal da aventura – que fica em uma ilha. Neste local, uma legião de vampiros fez seu ninho e começou a ameaçar toda a humanidade que residia no local. A experiência de Redfall é bem vasta e o jogo apresenta um mundo aberto para ser explorado, ainda que traga elementos lineares para quem preferir.

O jogador controla um dos sobreviventes a um acidente de navio, que estava em rota para fugir da ilha e que foi abocanhado por uma espécie de “onda dura”, capaz de frear a embarcação e deixar os passageiros indefesos contra um grupo de vampiros. A aventura começa quando o jogador acorda após um ataque, tendo sobrevivido de maneira misteriosa e, ainda, inexplicável.

Mas, cuidado. Vale ressaltar que não apenas vampiros são possíveis ameaças no jogo. Como uma boa história de terror moderno, Redfall estabelece que humanos podem ser tão perigosos quanto monstros fictícios, capazes de cometer atrocidades em nome de lucro, riquezas, regalias e, também, a própria sobrevivência.

Equilibrado e coerente

Redfall é um jogo de tiro em primeira pessoa - também conhecido como FPS - bem tradicional, com alguns elementos que modificam o gênero e variam bastante a sua jogabilidade. Ele tem várias características comuns dos jogos desenvolvidos pelo estúdio Arkane, como Prey, Dishonored e o recente Deathloop – especialmente no quesito de liberdade para realizar ações, algo também visto na saga Thief.

Acontece que, em termos de FPS, Redfall se comporta de forma decente, equilibrada e coerente. Não há grandes reviravoltas em termos de controle e ele propõe uma gameplay bem tradicional e agradável. Este é um game que não foi lançado para ser inovador, ainda que traga algum respiro para títulos em primeira pessoa, um gênero cansado e bastante utilizado em lançamentos de peso.

O jogador pode, por exemplo, atirar com armas e recarregá-las de forma rápida com os mesmos comandos de sempre, em relação a qualquer FPS. É possível coletar itens variados pelo cenário, que são um pouquinho interativos, e usá-los em seu favor. Objetos também caem de inimigos abatidos e podem te ajudar na sua jornada.

Por falar em inimigos, Redfall preza pela liberdade. Com exceção de uma ou outra “batalha contra chefões”, o jogo te deixa realizar suas missões da forma que bem entender. Nas primeiras telas, o jogo reitera que uma mesma tarefa pode ser finalizada de diferentes formas – quase que literalmente.

E isso é bem verdade. Em todas as tentativas, fiz questão de voltar no salvamento do progresso para tentar uma outra abordagem, e todas deram certo. O game não tem exatamente uma recompensa maior ou menor para cada tipo de ação e da forma como foi realizada, mas é sempre gratificante ver que o fator de liberdade é bastante prezado pelo jogo.

Em termos de problemas, temos alguns básicos. Na primeira vez que joguei, o game simplesmente não carregou alguns itens do cenário inicial e deixou o personagem preso, sem conseguir avançar. Foi necessário fechar o jogo e começar de novo para que eles surgissem. Sim, foi um clássico bug, mas é impossível afirmar se ele está atingindo outras cópias do game ou se foi um caso isolado.

Elementos técnicos do Redfall

Redfall é um jogo de bastante qualidade em termos de gameplay. No entanto, mesmo ele tendo sido testado em um computador capaz de rodar o game com folga, com requisitos bem superiores aos recomendados, ainda assim foram encontrados alguns “engasgos” nas cenas de ação mais agitadas. Ao que parece, ele pede, no mínimo, 16GB de memória RAM e placas de vídeo com 6GB. Não é pouco, mas é ideal que tenha mais do que isso, por segurança.

Além disso, Redfall gerou uma certa reclamação e burburinhos entre os fãs, já que a versão de consoles – incluindo Xbox Series X – não rodará 60 quadros por segundo, mas 30. O jogador só irá encontrar 60 FPS na versão PC. A resolução no Xbox Series X será 4K e o jogo rodará com 1440p no Xbox Series S. Também não é pouco, mas os mais exigentes podem ter insatisfações.

Mas não é para tanto. Redfall é um jogo bonito, porém, não é nada de outro mundo. Ele tem animações decentes e seus personagens são estilizados e caricatos, tanto heróis quanto vilões. O jogo traz um estilo artístico que não preza pelo realismo, e isso é bom, já que oferece uma personalidade extra para uma aventura que carrega elementos legais e divertidos.

Extras e multiplayer

Como mencionado no início, Redfall carrega um importante componente multiplayer. Ele permite jogar de forma cooperativa, com até quatro participantes – incluindo o jogador titular. Os jogadores podem combinar habilidades dos personagens, que são únicas, e deixar suas batalhas um pouco mais fáceis. Também é possível começar a aventura de forma solo e continuar via multiplayer, mas, caso decida voltar a aproveitar sozinho, terá de recomeçar a fase onde parou.

Não é possível trocar de personagem ao longo da jornada, seja no modo solo ou multiplayer. Logo, tente escolher de maneira sábia quem você quer controlar na aventura. O game oferece ótimas descrições de cada um dos heróis, incluindo de suas habilidades, para quem não quer ficar perdido entre as opções. No geral, Redfall faz um bom serviço em construir seu mundo e dar boas opções aos seus personagens.

Redfall vale a pena?

A resposta para o questionamento “Redfall vale a pena?” é simples: se você é fã do gênero FPS com elementos de terror, sim. Isso porque o game é bem direto ao ponto e não tenta “reinventar a roda”. Às vezes, queremos apenas nos recostar no sofá e aproveitar uma experiência leve e sem complicações, ainda que tenha algumas inovações ao tipo de game.

Quem busca um ultrarrealismo ou quer algo mais desafiador e com várias novidades e inovações, porém, não vai ficar muito satisfeito com Redfall. Este é um jogo que não tenta enganar seus jogadores e mostra sua simplicidade desde o início. Felizmente bem menos complicado que os games anteriores da Arkane, também, o que é sempre uma boa coisa.

8 Uma boa aventura com horror Enredo 8 Gameplay 8 Gráficos 8 Trilha sonora 8 Ritmo 8

