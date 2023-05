Street Fighter 6 é o ápice dos jogos de luta modernos; veja review

Street Fighter 6 é o novo capítulo da lendária franquia de jogos de luta da Capcom que chega em 2 de junho para PC, PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X e Xbox Series S . O título promete inaugurar uma nova era no gênero ao entregar um pacote rico em qualidade, conteúdo e acessibilidade para todos os perfis de jogadores. O lançamento é organizado em três pilares que funcionam como jogos independentes: World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. Além disso, chega tomando notas de todos os erros do lançamento anterior da empresa.

O game mostra, ainda, um nível de polidez muito além de qualquer outro fighting game da atualidade, o que tem chamado a atenção desde os últimos testes Beta, em especial pelo suporte a crossplay e netcode de rollback desde o início. Vale lembrar que SF6 já está disponível para compra nas lojas digitais com preços a partir de R$ 249. Veja, nas linhas a seguir, mais detalhes no review completo de Street Fighter 6.

1 de 14 Street Fighter 6 traz o pacote mais completo da história da franquia já no lançamento — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Street Fighter 6 traz o pacote mais completo da história da franquia já no lançamento — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Viva a cultura de rua

Antes de mais nada, é impossível falar de Street Fighter 6 sem destacar suas decisões de design. O jogo mais do que nunca abraça elementos da cultura de rua, seja nas músicas, visual dos personagens e estética geral dos menus. É tudo muito estiloso, cheio de personalidade e condizente com a temática do jogo. O sentimento é de que a Capcom resgatou aquilo que havia de melhor em Street Fighter III: 3rd Strike, mas em dimensões muito além daquilo que os hardwares da época, em 1999, conseguiam reproduzir.

E claro, nada melhor do que explorar as próprias ruas para sentir isso na pele. Nesse sentido, Street Fighter 6 chama a atenção com um modo sem precedentes na história da franquia: o World Tour. A ideia é que os jogadores criem um avatar tirando proveito de um robusto sistema de personalização — o mais completo já criado pela Capcom. Depois disso, é possível explorar a cidade de Metro City, onde se passam os jogos de Final Fight, em uma jornada em busca do significado da força.

As mecânicas funcionam como um jogo de aventura em terceira pessoa em mundo aberto, com vários NPCs para interagir. A diferença é que a maior parte desses também está disponível para lutar, mudando a perspectiva para a fórmula tradicional de Street Fighter em tempo real e sem telas de carregamento.

2 de 14 World Tour traz mecânicas de RPG em mundo aberto à fórmula de Street Fighter e é uma grata surpresa — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães World Tour traz mecânicas de RPG em mundo aberto à fórmula de Street Fighter e é uma grata surpresa — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O World Tour traz mecânicas de RPG, então os personagens têm um sistema de níveis e é possível melhorar o avatar através de uma árvore de habilidades e equipamentos. Durante a jornada, é possível encontrar vários Mestres Lendários que são, na verdade, os lutadores do elenco de Street Fighter 6. Com eles, é possível aprender seus respectivos estilos de luta e mais do que isso: aprofundar o nível de amizade para conhecer mais sobre suas personalidades e histórias no universo do game

Isso faz com que World Tour não seja um modo de história tradicional. O pano de fundo, na verdade, é bastante clichê: o avatar quer ficar mais forte e tem até mesmo um rival, chamado Bosch, que inicia sua jornada ao mesmo tempo. Apesar disso, a história funciona e tem seu verdadeiro valor na interação com os Lutadores Lendários. É possível conhecer curiosidades sobre os seus personagens favoritos como nunca antes na história da franquia, e isso tem uma grande serventia para os entusiastas.

3 de 14 O World Tour de Street Fighter 6 tem um sistema de amizade com os Lutadores Lendários — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O World Tour de Street Fighter 6 tem um sistema de amizade com os Lutadores Lendários — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Durante minha experiência, pude maximizar o nível de amizade com a Cammy cumprindo missões, aumentando o nível do seu estilo de luta e dando presentes. Existem até mesmo itens que os personagens gostam mais do que outros e perguntas que, se respondidas corretamente, aumentam ainda mais o nível de amizade.

Se somado às missões de história principal e algumas secundárias, isso garantiu um total de 21 horas de jogatina. Se o usuário investir em conhecer a fundo os outros Lutadores Lendários e completar todas as tarefas secundárias, o World Tour pode passar facilmente das 100 horas de gameplay. Com o lançamento de novos personagens via DLC, a ideia é ampliar o modo com novos Lutadores Lendários também.

O nome World Tour também não é à toa: o jogador pode visitar outros países inspirados nos cenários disponíveis no game. Apenas dois atuam como grandes mapas exploráveis, no entanto: Metro City e Nayshall, um país fictício na Ásia que recém-conquistou sua independência e está no centro dos acontecimentos de Street Fighter 6. Os países são destravados só sob condições específicas, então pode ser que o usuário termine as missões principais e acabe deixando algum escapar se não explorar bem.

4 de 14 O World Tour traz vários segredos, então é interessante explorar e conversar com o máximo de NPCs — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O World Tour traz vários segredos, então é interessante explorar e conversar com o máximo de NPCs — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Esse modo é uma excelente porta de entrada para jogadores que não têm nenhuma experiência com jogos de luta. Ele traz missões que disfarçadamente ensinam os fundamentos do gênero. O destaque é uma mecânica exclusiva que valoriza whiff punishes — ou seja, o ato de punir um adversário que executa golpes ao vento. Os NPCs também têm condições opcionais de vitória que incentivam o jogador a explorar novos estilos de luta.

Isso significa que o World Tour permite que iniciantes descubram o melhor personagem para ser um “main” quando mergulharem em modos mais tradicionais. É possível até mesmo misturar golpes especiais de outros lutadores para criar um avatar diversificado e cheio de recursos. Tudo funciona muito bem e é bastante divertido mesmo para jogadores veteranos, como é o meu caso.

É importante apontar que o World Tour traz uma clara queda gráfica se comparado aos modos de luta tradicionais. A resolução das texturas é inferior e isso pode incomodar jogadores mais críticos. No PS5, que foi a plataforma usada no teste, também é recomendado ativar o modo de performance para garantir que os combates do World Tour rodem a 60 quadros por segundo. Caso contrário, eles serão travados a 30 e isso pode trazer desvantagens.

O bom e velho Street Fighter

Para quem busca uma experiência de jogo de luta mais tradicional, o Fighting Ground traz tudo o que se espera de um Street Fighter. Aqui é possível mergulhar no modo Arcade com finais para todos os 18 lutadores do elenco inicial, além do modo Versus para jogar localmente. É possível até mesmo organizar lutas com trios de personagens, como se fosse um The King of Fighters.

Há, ainda, desafios de combos, guias de personagens, uma sala de treinamento completamente acessível e as Batalhas Extremas, que são lutas sob condições específicas e divertidas. É a primeira vez que é tão fácil aprender novos personagens com os recursos disponíveis no próprio jogo, pois os menus são intuitivos e os tutoriais são realmente pertinentes.

5 de 14 O Guia de Personagens traz dicas úteis e práticas explicadas pelos próprios lutadores do elenco — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O Guia de Personagens traz dicas úteis e práticas explicadas pelos próprios lutadores do elenco — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Com relação à sala de treinamento, vale destacar as configurações de treino simples. Elas trazem predefinições para praticar antiaéreos, punições, evasão de arremessos e muito mais. E é claro que ela também traz todas as ferramentas necessárias para personalizar o treino, incluindo um medidor de quadros para investigar as vantagens e desvantagens dos golpes em tempo real.

É importante apontar que o Fighting Ground também traz funcionalidades online, incluindo filas para partidas ranqueadas e casuais. Também é possível criar salas privadas para convidar até 16 amigos. O destaque é que cada sala tem até quatro estações, que podem ser configuradas entre lutas um contra um, Batalha Extrema ou até mesmo treinamento online, que é excelente para praticar e aprender técnicas com algum amigo.

6 de 14 O modo Arcade de Street Fighter 6 tem rotas com cinco ou doze estágios para desbravar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O modo Arcade de Street Fighter 6 tem rotas com cinco ou doze estágios para desbravar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

A Capcom realizou mudanças para deixar as filas de partidas ranqueadas mais divertidas. Antes era comum que os jogadores se sentissem ansiosos e desmotivados para subir as ligas. Agora o jogo pode calibrar o jogador direto no nível que ele julgar ser mais adequado, enfrentando uma sequência de dez partidas para decidir um ponto de partida. Também existe um sistema que dá uma segunda chance ao jogador antes de um rebaixamento de liga.

Outro detalhe interessante é que as ligas são individuais para cada personagem. Ou seja: se o jogador calibrar no Diamond jogando de Juri, ele pode ser Silver jogando Chun-Li. Isso é fundamental para aqueles que queriam aprender um novo personagem, mas se sentiam inseguros por ter de sacrificar o ranking.

7 de 14 Marisa é uma das estreantes mais divertidas do elenco de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Marisa é uma das estreantes mais divertidas do elenco de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Se somar isso à incrível implementação do netcode de rollback e suporte a crossplay entre todas as plataformas desde o primeiro dia de lançamento, Street Fighter 6 traz a experiência online mais consistente da história dos jogos de luta. Isso é essencial para a fomentação da comunidade, já que não haverá barreiras entre plataformas. Por consequência, o leque de adversários em potencial é o maior possível.

E as novidades de gameplay?

Street Fighter 6 tem sua gameplay centrada no Drive System, que entrega uma nova dinâmica para as partidas. Ele é representado por uma barra verde logo abaixo da vida do personagem e permite cinco técnicas universais: Drive Impact, Drive Rush, Drive Parry, Overdrive e Drive Reversal.

As barras sempre começam cheias no início da luta, então não se trata de uma mecânica de virada que recompensa o jogador por perder, como era o caso do V-Trigger de Street Fighter 5. Mas é preciso tomar cuidado: se essa barra se esgotar, o personagem entra em um estado de exaustão e perde acesso a todas as técnicas do Drive System, dentre outras desvantagens. Esse é um sistema que privilegia a criatividade e o gerenciamento de recursos dos jogadores.

8 de 14 Drive System de Street Fighter 6 traz uma nova camada de estratégia e diversão às partidas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Drive System de Street Fighter 6 traz uma nova camada de estratégia e diversão às partidas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O que mais salta aos olhos é o Drive Impact, que faz uso de efeitos de tinta e grafite. Essa técnica é capaz de absorver os golpes do adversário e desfere um grande impacto que abre a guarda. Se for feito no canto da tela, o adversário cai contra a parede mesmo defendendo e fica suscetível a um combo. A forma mais efetiva de se lidar com ele é reagindo com outro Drive Impact, tirando proveito da sua armadura.

O Drive Rush também chama a atenção, pois permite que os jogadores cancelem golpes em uma investida para estender combos ou pressionar seus adversários. Essa mecânica pode facilmente garantir uma abertura para dano, pois é possível, por exemplo, controlar espaço com um botão de médio alcance e aproveitar a brecha para confirmar um combo se o adversário acabar sendo atingido.

9 de 14 Com o Drive Rush, lutadores como Zangief estão mais aterrorizantes do que nunca — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Com o Drive Rush, lutadores como Zangief estão mais aterrorizantes do que nunca — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O sentimento é de que o Street Fighter 6 pincela aquilo que há de melhor nos jogos anteriores e incorpora ao gameplay com bastante esmero. De um modo geral, os jogadores têm um controle muito mais fluido sobre os personagens — em especial para se movimentar na tela e desviar dos botões do adversário. Isso remete muito à jogabilidade de Street Fighter III: 3rd Strike.

Também existe uma barra de super especial em que é possível acumular até três cargas. Por padrão, vários personagens retornantes têm os seus antigos V-Triggers, de Street Fighter 5, como um especial de nível 2. Além disso, Crush Counter é outra mecânica que também está de volta, mas agora com o nome de Punish Counter. A diferença é que ela está melhor implementada, pois não existem botões com prioridade sobre outros. Isso torna as partidas menos frustrantes e resume a mecânica a punições.

10 de 14 Com 18 lutadores, elenco inicial de Street Fighter 6 é o mais diversificado da história da franquia — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Com 18 lutadores, elenco inicial de Street Fighter 6 é o mais diversificado da história da franquia — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Por fim, o elenco inicial de Street Fighter 6 é o mais diversificado e interessante em décadas de franquia. São 18 lutadores, incluindo os oito World Warriors de Street Fighter II e outros favoritos dos fãs — todos com visuais repaginados e muito estilosos. Os lutadores inéditos também são cheios de personalidade e podem entrar facilmente na lista de queridinhos da série. Eles são: Jamie, Kimberly, Marisa, Manon, Lily e JP. Vale lembrar que os personagens DLC da primeira temporada também já foram confirmados, sendo eles: A.K.I, Rashid, Ed e Akuma.

Ao encontro do mais forte

O terceiro pilar da experiência de Street Fighter 6 é o Battle Hub. Como o nome sugere, esse é um espaço em que os jogadores podem se encontrar com os avatares criados no World Tour. É possível até mesmo realizar lutas entre avatares, que podem render boas risadas. O Battle Hub traz um chat para facilitar a comunicação e várias atividades, incluindo torneios, espaços para tirar fotos, clássicos da Capcom disponibilizados de forma rotativa e itens sazonais exclusivos para compra.

Há vários servidores com cabines espalhadas, simulando a experiência clássica dos fliperamas. Isso é bastante divertido, pois por vezes encontramos jogadores conhecidos em cabines com uma aglomeração em volta. A integração com a CFN (Capcom Fighters Network) também facilita para adicionar amigos, assistir replays de partidas e conferir estatísticas. Os usuários que têm a maior sequência de vitórias também são destacados em um telão, incentivando uma caça no servidor.

11 de 14 Battle Hub de Street Fighter 6 traz uma experiência social sem precedentes na franquia — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Battle Hub de Street Fighter 6 traz uma experiência social sem precedentes na franquia — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Embora existam as filas tradicionais de ranqueadas e casuais, o Battle Hub pode ser uma ferramenta maravilhosa para treinar contra personagens específicos. Isso porque os jogadores que estiverem sentados nas cabines revelam o lutador selecionado no topo das máquinas. Esse espaço também é uma ótima oportunidade para interagir diretamente com a comunidade do jogo, pois os servidores são robustos e as diversas salas têm capacidade para até 100 jogadores.

Essa premissa de Street Fighter 6 ser um espaço para todos também se traduz nas suas opções de acessibilidade. O jogo traz estilos de comandos simplificados, o Moderno e o Dinâmico. O primeiro permite executar especiais pressionando apenas um botão e uma direção, de forma semelhante a Super Smash Bros. Essa opção tem desvantagens, como redução de dano e menos botões para golpes, mas é ideal para jogadores que têm dificuldades com os comandos tradicionais de jogos de luta.

12 de 14 É possível realizar especiais com apenas um botão com os controles modernos - exceto aqueles que ainda precisem carregar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães É possível realizar especiais com apenas um botão com os controles modernos - exceto aqueles que ainda precisem carregar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Já o segundo, o Controle Dinâmico é uma ideia diferente que faz uso de Inteligência Artificial para realizar movimentos contextuais pressionando apenas um botão. Segundo a Capcom, é uma opção válida para encontros casuais com familiares ou amigos para fazer partidas rápidas e sem compromisso. Esse estilo não pode ser selecionado em modos online.

Vale destacar, também, os indicativos sonoros para auxiliar pessoas com deficiência visual. É possível habilitar sons que se intensificam conforme a distância entre os personagens, além de outros sinais para golpes rasteiros, overheads, quantidade de barras disponíveis, entre outros. A experiência é completamente personalizável e sinaliza uma preocupação da Capcom em tornar os jogos de luta cada vez mais inclusivos.

Loja de conteúdo e Passe de Luta

De forma semelhante ao jogo anterior, Street Fighter 6 traz uma lojinha em que é possível adquirir personagens, roupas alternativas, cores, roupas para avatares, entre outros conteúdos. A diferença é que agora há duas moedas: a Moeda de Lutador e os Bilhetes de Drive. A primeira deve ser adquirida nas plataformas digitais, a princípio com dinheiro de verdade, para a compra de expansões. Já a segunda são vouchers, obtidos em desafios e eventos, que podem ser trocados por conteúdos específicos.

Na versão recebida para teste, a loja ainda não estava disponível, então não foi possível ver na prática como o sistema funciona ou o quão difícil é destravar novos conteúdos. Também foi possível flagrar um voucher de aluguel, que dá a entender que será possível resgatar personagens e outros conteúdos pagos por um limite de tempo. Ainda é um mistério como ele pode ser conquistado. Isso pode ser útil, por exemplo, para "adquirir" um personagem DLC por tempo limitado para experimentar ou testar situações na sala de treino.

13 de 14 Street Fighter 6 promete uma loja com conteúdos para compra, incluindo personagens, roupas alternativas e mais — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Street Fighter 6 promete uma loja com conteúdos para compra, incluindo personagens, roupas alternativas e mais — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Outra surpresa é que o jogo traz um Passe de Luta, que remete à fórmula do Passe de Batalha em jogos como Fortnite e Valorant. Existe um caminho gratuito que concede pontos por jogar Street Fighter 6. Com isso, o jogador ganha recompensas correspondentes ao nível que alcançar enquanto o passe estiver em vigor. Os passes têm uma data de início e de término e suas recompensas prometem mudar a cada mês seguindo um tema.

A Capcom também tem o plano de incluir uma categoria Premium do Passe de Lutador com recompensas ainda mais "extravagantes", nas palavras da produtora. Tudo isso não estava disponível na versão de testes, no entanto. Para mais detalhes, é preciso esperar o lançamento do jogo e então entender melhor o seu funcionamento.

Conclusão

Street Fighter 6 resgata a fé nos jogos de luta mais uma vez. Em vez de tomar decisões que deixam o gênero ainda mais nichado, ele coloca o jogador casual no centro da experiência. Ele faz isso com modalidades divertidas e que o convidam a mergulhar ainda mais fundo na experiência, com guias e ferramentas que tornam sua curva de aprendizagem mais suave. Os visuais no RE Engine, motor gráfico proprietário utilizado em jogos como Resident Evil 4 Remake, também são de tirar o fôlego e chamam a atenção especialmente pela qualidade das animações.

14 de 14 Street Fighter 6 entrega belos visuais com o RE Engine, motor gráfico utilizado também em Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Street Fighter 6 entrega belos visuais com o RE Engine, motor gráfico utilizado também em Resident Evil 4 Remake — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Já os jogadores mais experientes têm à disposição um sistema de luta que recompensa a gestão de recursos e os fundamentos. Também não é exagero dizer que o seu ecossistema online é o melhor da atualidade, pois traz desde o início o suporte a cross-play entre todas as plataformas e netcode de rollback.

Fica claro que a Capcom aprendeu com os erros do seu antecessor. Isso coloca Street Fighter 6 muito à frente de todos os jogos de luta atuais como o produto mais completo possível. O jogo tem, ainda, uma atenção especial aos detalhes e que sinaliza o quanto que a experiência está bem polida e recheada de carinho. Se havia dúvidas, este definitivamente é o melhor momento possível para embarcar nos jogos de luta.