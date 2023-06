Final Fantasy XVI em Review: jogo inova e é bom teste de fogo para PS5

Final Fantasy XVI é um exclusivo de PlayStation 5 ( PS5 ) lançado no dia 22 de junho para o mundo todo. O jogo de RPG da Square Enix está disponível com legendas e menus em português, com preços a partir de R$ 349,90 em mídia física e mídias digitais (via PlayStation Store ). Este é o mais recente game da franquia, que, dessa vez, foca na história do jovem Clive Rosfield.

A gameplay, por sua vez, agora é ainda mais focada na ação, mas o título retém boa parte dos elementos que fizeram da saga o enorme sucesso que ela sempre foi. A seguir, confira o review completo de Final Fantasy XVI e saiba o que achamos do mais recente game da franquia.

Final Fantasy XVI chegou ao PS5 em junho e aproveita ao máximo o que o console tem a aproveitar

Nada de fantasia final

Final Fantasy XVI é o décimo sexto game dos títulos da Square Enix, sem contar os inúmeros spin-offs e remakes pelo caminho. Todo grande lançamento deste tipo significa apresentar uma mitologia inédita de personagens e mundos aos jogadores da saga (um trabalho bem difícil, diga-se de passagem). Vale lembrar que os games da franquia não são interligados, apenas com alguns elementos em comum.

História de Final Fantasy XVI é focada em Clive Rosfield

Em Final Fantasy XVI, temos a história de Clive Rosfield no mundo de Valisthea. Aqui o jogador se vê em um universo dividido entre seis reinos, com seis famílias que detém o poder dos cristais e dos Eikons, seres poderosos que são invocados por certos humanos, os Dominantes. O cenário traz conflitos, guerras por interesse e muitas reviravoltas entre personagens aliados e inimigos.

Clive é membro de uma dessas famílias e também guardião de seu irmão, Joshua. Porém, no início de sua história, uma tragédia atinge sua família e Clive se vê sozinho no mundo. Assim, ele tem que aprender os caminhos de um guerreiro honrado dentro do próprio reino e lidar com os problemas que isso acarreta.

A história de Final Fantasy XVI é muito rica em detalhes. Na verdade, é tão rica que chega a ser confusa. Vários personagens, localidades, termos importantes, nomes de itens. Para ajudar, o jogo oferece um glossário que pode ser aberto em tempo real, a qualquer momento, que tira dúvidas pontuais do jogador. “Quem é esse mesmo?”, você pode se perguntar durante uma luta, basta abrir o menu para saber mais e lembrar.

Final Fantasy XVI promete não te deixar perdido

Outro ponto importante é o fato de que o enredo deste Final Fantasy XVI é altamente inspirado no seriado e nos livros da saga A Canção do Gelo e Fogo, popularmente conhecido como Game of Thrones. Reinos, figuras, atitudes e até acontecimentos são bastante parecidos. Essa influência já foi admitida pelos próprios produtores da Square Enix, então não se surpreenda quando se deparar com algumas semelhanças.

Gostoso de jogar

Final Fantasy XVI tem uma jogabilidade tão fluída e recompensadora que, às vezes, você se esquece que está jogando um RPG nos moldes clássicos. O jogo se distancia quase que totalmente do formato mais tradicional de batalhas em turnos e de exploração de cenários. Ao contrário do anterior, Final Fantasy XV, este não é um game de mundo aberto. Suas viagens são feitas pelo mapa e o jogador tem a oportunidade de explorar cenários contidos e lineares (mas ainda assim grandiosos).

Combates de Final Fantasy XVI são satisfatórios

Já os combates se inspiram mais na série Kingdom Hearts do que na própria saga Final Fantasy, até mesmo em relação ao Final Fantasy XV. Aqui controlamos apenas um personagem, Clive, que vez ou outra é acompanhado de um grupo de aliados, todos controlados pelo computador. Todos os seus comandos ficam concentrados apenas no herói. Ele ataca com uma combinação de golpes que, após algum tempo, são carregados e voltam a ficar disponíveis.

Ataques normais são instantâneos, mas golpes carregados ou especiais demoram um pouco mais para serem utilizados novamente. Clive pode alternar entre estilos de luta e o elemento de suas habilidades especiais, dependendo do Eikon que está ligado a ele no momento. Assim, a batalha de Final Fantasy XVI é bem dinâmica e ainda consegue ser estratégica, por mais que cause estranheza nos fãs que buscam uma maior pureza em relação às tradições da série.

Há elementos de RPG e ação em Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI tenta ser cinematográfico e faz isso muito bem, mesmo nas batalhas. O foco está nos combates na maior parte do tempo e o jogo não decepciona em nada neste sentido. Porém, a exploração não traz elementos fortes. Apesar de termos alguns cenários vastos, eles ainda são lineares e têm até mesmo demarcações de onde seguir, subir ou se esgueirar, o que tira um pouco da imersão do que é esperado de um RPG.

Muito mais “violento” e “adulto”

Final Fantasy XVI é um título que preza pelo fator “adulto”, até mesmo em questões sexuais. Uma das cenas de abertura apresenta dois personagens em fortes abraços, em um clima mais quente. Mas, felizmente, o tom vai além e conta com uma narrativa mais profunda e bem trabalhada.

Final Fantasy XVI quer ser um jogo adulto

Não há diálogos gratuitos ou fora de lugar. Os personagens se comportam como figuras de suas próprias naturezas, idades, tipos e raças. Sabemos que se trata de um RPG japonês e que carrega uma série de elementos em comum com jogos passados da série, mas há muita influência de narrativa ocidental (incluindo a já citada série Game of Thrones).

Isso se traduz em cenas violentas, mortes que chocam e até em momentos onde os personagens se xingam. Mas não é algo “adulto por ser adulto” e apenas chocar de graça. Há razões para as cenas existirem e elas são bem elaboradas, sem decepcionar o público.

Cenas violentas dão o tom da narrativa de Final Fantasy XVI

É possível dizer que Final Fantasy XVI é uma evolução da série não só graficamente, mas principalmente na narrativa, ambientação e personagens. Pode não ter muito a cara dos jogos passados, apesar das magias, invocações e Chocobos, mas este é um Final Fantasy que vai além e se esforça para entregar algo verdadeiramente único e digno de uma nova geração.

Poder até demais

Final Fantasy XVI é exclusivo do PS5 por um bom motivo. A Square Enix decidiu deixar o PlayStation 4 (PS4) de fora, por julgar que o antigo console da Sony não seria capaz de lidar com o poder gráfico e a qualidade visual do jogo. Apesar de o PS4 ainda ser um videogame moderno e bem poderoso, dá para dizer que a decisão foi justificada.

A beleza de Final Fantasy XVI está nos detalhes

Em Final Fantasy XVI, tudo impressiona visualmente. Desde o mais simples dos cenários, até a extensão de poderes dos personagens, como os Eikons, magias e a agilidade do combate que o jogo apresenta. É possível configurar os gráficos para “qualidade”, priorizando resolução, ou “desempenho”, priorizando o FPS mais rápido, mas a diferença é pouca. O jogo fica bonito nas duas versões e é possível dizer que, até agora, este é um dos títulos mais belos da atual geração.

Quem jogou a demo já teve um gostinho destes elementos visuais na batalha entre dois Eikons, Ifrit e Phoenix, com um combate cheio de efeitos especiais, partículas e um fogaréu voando pela tela. A Square Enix mostrou que sabe o que está fazendo com o hardware do PS5 e os fãs agradecem por isso.

Final Fantasy XVI tem elenco estelar, entre eles o ator Ralph Ineson

A qualidade gráfica está muito bem acompanhada da trilha sonora, além de uma boa dublagem. A Trilha sonora época, com músicas orquestradas e que dão o tom das batalhas e encontros titânicos, enquanto o elenco de atores e atrizes é digno de qualquer produção Hollywoodiana. Um dos destaques fica por conta do astro Ralph Ineson, que já participou de games como Diablo 4 e Assassin's Creed, além de ter vivido papeis em filmes como A Lenda do Cavaleiro Verde e também em Game of Thrones.

Final Fantasy XVI vale a pena?

Final Fantasy XVI talvez seja o primeiro jogo que justifique uma compra do PS5, entre todos os títulos que já estão disponíveis. O game é bonito, completo, recheado de ação, bons personagens e história interessante. Seu combate ágil faz parecer tudo muito inovador e recompensador, sendo possível se divertir por horas, já que estamos falando de um RPG com muito conteúdo.

Este também é um game bonito e que puxa todo o poder gráfico do PS5, ao ponto de ser considerado um exclusivo do console graças a limitações técnicas de seu antecessor. Espera-se que este seja um dos primeiros grandes exclusivos, daqueles que valem a compra do console por si só, apesar de já termos títulos similares no mercado.

9.8 Um RPG completo, moderno e revitalizado para a nova geração Enredo 10 Gameplay 9 Gráficos 10 Trilha sonora 10 Ritmo 10

